V Lamači bolo počas zimnej pohotovosti zatiaľ 13 zásahov

Bratislava 4. februára (TASR) - Počas tohtoročnej zimnej údržby vyhlásili doteraz v bratislavskom Lamači 14-krát zimnú pohotovosť. V 13 prípadoch sa zároveň uskutočnil nevyhnutný zásah. Je to takmer rovnaký počet nevyhnutných zásahov zimnej pohotovosti ako počas celého obdobia zimnej údržby 2017/2018. Vyplýva to z informatívnej správy, ktorú mestská časť Bratislava-Lamač zverejnila medzi pokladmi pre štvrtkové (7. 2.) rokovanie miestneho zastupiteľstva.



"Z 13 nevyhnutných zásahov sa päť uskutočnilo v decembri 2018, osem v tohtoročnom januári," spresňuje lamačský úrad v správe. "Za obdobie december - január sa použilo v rámci chemického posypu približne 41 ton posypovej soli. Pre porovnanie v sezóne december 2017 až marec 2018, pri 16 nevyhnutných zásahoch sa minulo na zjazdnosť komunikácií približne 48 ton soli," dodáva samospráva. Náklady na zimnú údržbu za mesiac december - január dosiahli 8456 eur, z toho 6508 išlo na posypový materiál, servis a opravy techniky stáli 1584 a pohonné hmoty 364 eur.



V súvislosti s novelou cestného zákona, ktorá na samosprávy preniesla povinnosť vykonávať zimnú údržbu na všetkých komunikáciách vrátane chodníkov, bez ohľadu na vlastníkov priľahlých nehnuteľnosti, mestská časť požiadala o pomoc občanov - dobrovoľníkov. "Na výzvu aktívne zareagovalo 31 obyvateľov Lamača, ktorým bola na základe dohody poskytnutá posypová soľ a podľa potreby aj náradie," uvádza v správe mestská časť.



Dobrovoľníci zabezpečujú čistenie chodníkov najmä v okolí svojho bydliska. O vyhlásení pohotovosti resp. zásahov prípade nepriaznivej meteorologickej situácie sú informovaní prostredníctvom sms správ z dispečingu. Mestská časť eviduje aj ďalších 26 občanov ochotných pomáhať pri zimnej údržbe, ktorým bola poskytnutá posypová soľ, ale nie sú zaradení do zoznamu osôb, ktorým sú zasielané sms správy.