V Lamači je o voľby značný záujem

Bratislava 10. novembra (TASR) – Značný záujem o komunálne voľby v bratislavskom Lamači potvrdzuje aj tohtoročná volebná sobota. Členovia okrskových volebných komisií sa zhodujú, že percentuálna účasť by mohla byť podobná tým z predchádzajúcich komunálnych volieb.Koncentráciu záujemcov o hlasovanie v Lamači umocňuje aj fakt, že volebné miestnosti všetkých šiestich volebných okrskov sa nachádzajú na jednom mieste, na prízemní Základnej školy na Malokarpatskom námestí.informovala TASR Andrea Húšková z lamačského miestneho úradu, poverená prípravou volieb.potvrdila.Voliči sú podľa jej slov informovaní o spôsobe voľby.uviedla. Podobne ako v ďalších bratislavských mestských častiach dostávajú voliči až štyri hlasovacie lístky pre voľbu starostu mestskej časti, primátora hlavného mesta, poslanca Lamača v mestskom zastupiteľstve, a tiež miestnych poslancov.V Lamači si voliči zvolia nového starostu. Doterajší štatutár obce sa rozhodol opätovne nekandidovať. Na výber majú voliči z piatich kandidátov. Z 22 kandidátov na miestnych poslancov si voliči vyberú siedmich. Mestským poslancom za Lamač bude jeden zo štyroch kandidátov. V mestskej časti je približne 6400 oprávnených voličov, z toho cca 200 cudzincov.Starostov, primátorov a komunálnych poslancov môže v sobotňajších voľbách od 07.00 do 22.00 h voliť viac ako 4,4 milióna obyvateľov SR. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk.