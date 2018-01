V lete by sa mala začať obnova Románskeho paláca na Spišskom hrade

Proces rekonštrukcie prvej etapy Spišského hradu je rozvrhnutý na 36 mesiacov, pričom s prvými prácami by sa mohlo začať v letných mesiacoch.

Levoča 30. januára (TASR) – Práce na obnove Románskeho paláca na Spišskom hrade by sa mali začať v lete. Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis pre TASR uviedol, že vlani sa podarilo získať z mimorozpočtových zdrojov Ministerstva kultúry SR takmer milión eur na prvú časť úvodnej etapy rekonštrukcie Spišského hradu.



V súčasnosti sa kompletizujú podklady na proces verejného obstarávania, na základe ktorého sa následne vyberie dodávateľ stavebných prác. "Obnova horného hradu si vyžaduje dôkladný výber stavebnej firmy s preukázateľnou odbornou spôsobilosťou na tak náročné dielo," zdôraznil Panis s tým, že v prvej časti sa predovšetkým reštaurátorsky a stavebne zabezpečí juhozápadná fasáda Románskeho paláca, ktorá je poškodená najviac. Zároveň sa zrekonštruuje Kapitálsky dom, ktorý bude slúžiť ako zázemie, zrealizuje sanácia časti brala, odvedenie dažďovej vody, ochrana hradu pred bleskom a položia sa nové inžinierske siete kompletne pre celý horný hrad.



Proces rekonštrukcie prvej etapy Spišského hradu je rozvrhnutý na 36 mesiacov, pričom s prvými prácami by sa mohlo začať v letných mesiacoch. Obnova bude podľa Panisa prebiehať v náročných podmienkach so sťaženým prístupom a s použitím tradičných technológií, ktoré si vyžadujú tzv. mokrý proces. Ten možno realizovať len počas vhodných klimatických podmienok a tie sú v tejto lokalite len počas leta.



Práve reštaurátorské práce juhozápadnej fasády Románskeho paláca odštartujú dlho očakávaný proces obnovy tejto najstaršej palácovej architektúry na Slovensku. "Havarijný stav Románskeho paláca pretrváva a zhoršuje sa. Pri tak zvetranom murive je naozaj každé oddialenie riešenia problému hrou o čas. Na druhej strane je potrebné uviesť, že situácia okolo financovania tak náročného projektu je taktiež zložitá. Na úplnú záchranu paláca bude potrebné vyčleniť ďalšie nemalé prostriedky," dodáva Panis s tým, že projektová dokumentácia je okrem Románskeho paláca pripravená aj pre gotické paláce. Pripravili ju ešte v roku 2011 a okrem iného je v nej navrhnuté originálne prestrešenie Románskeho paláca. Ten je najstaršou a zároveň aj najcennejšou časťou hradu. Postavili ho v 13. storočí a odvtedy v podstate nezmenil svoju podobu.



Rekonštrukciu však budú podľa Panisa potrebovať aj východné paláce, tzv. Csákyovské, na ktoré je však potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu. "Až po obnove aj tejto časti budeme môcť povedať, že Spišský hrad je zachránený pre ďalšie generácie, a že jeho torzo nie je bezprostredne ohrozené. Je výzvou v súčasnosti nájsť dostatok finančných prostriedkov na záchranu a následnú prezentáciu takého rozsiahleho hradného areálu," uzatvára riaditeľ SNM.