V lete sa bude z Košíc lietať do viacerých dovolenkových destinácií

Košice 22. marca (TASR) - Letný letový poriadok na rok 2018, ktorý vstúpi do platnosti v nedeľu 25. marca, prinesie pre letisko Košice viac letov na palubách sieťových leteckých dopravcov a atraktívnu ponuku dovolenkových destinácií. TASR o tom vo štvrtok informoval marketingový manažér letiska Juraj Toth.



Austrian Airlines podľa neho opäť zvyšuje počet týždenných letov do Viedne z desať na 13.



"České Aerolinie ostávajú leteckou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje najvyšší počet letov do Košíc. Na palube českého národného prepravcu sa dá lietať z Košíc cez Prahu do množstva ďalších destinácií až 18-krát týždenne. Spojenie do Bratislavy je dostupné šesťkrát do týždňa," povedal Toth.



Pozitívom letného letového poriadku je podľa neho aj zvýšenie frekvencie na linke Košice – Varšava. "Od júla 2018 Poľské Aerolínie LOT pridajú tri ďalšie lety k pôvodnému letovému poriadku. Celkovo bude LOT prevádzkovať z Košíc do Varšavy až 11 letov týždenne, a to prevažne prúdovými lietadlami typu Embraer," uviedol Toth.



Najväčší dopravca lietajúci na Slovensko, Turkish Airlines, bude naďalej spájať Košice so svojou sieťou viac než 300 destinácií prostredníctvom svojho domovského letiska v Istanbule, a to štyrikrát týždenne. "Tento letový poriadok umožňuje cestujúcim jednoducho a pohodlne 'chytiť' vlnu odletov do Severnej Ameriky s rannými odletmi z Košíc a do Ázie a exotických destinácií v Indickom oceáne s večernými odletmi," doplnil Toth.



Spoločnosť Wizz Air navyšuje kapacitu svojich letov z Košíc na letisko Londýn – Luton, ktoré bude prevádzkovať väčšími lietadlami typu Airbus A321 s kapacitou 230 miest, a to každý deň so začiatkom od 15. mája. Dovtedy bude táto linka prevádzkovaná lietadlami typu Airbus A320 s kapacitou 180 miest.



Podľa výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva letiska Košice Michaela Tmeja, celkovo je v rámci letného letového poriadku naplánovaných 46 letov týždenne do štyroch európskych 'hubov' (uzlových letísk, pozn. TASR), konkrétne Varšavy, Prahy, Viedne a Istanbulu.



"Letný letový poriadok na košickom letisku aj v tomto roku ponúka široký výber letov do vyše 500 destinácií po celom svete na palubách našich dopravcov. Letisko Košice je jediným slovenským letiskom, ktoré ponúka takú bohatú konektivitu s celým svetom," povedal Tmej.



Ako dodal Toth, oproti zimnému letovému poriadku je v lete o šesť letov týždenne viac. Podľa aktuálne dostupných informácií budú s odletom z Košíc dostupné dovolenkové destinácie Antalya, Barcelona, Burgas, Ercan, Heraklion, Hurghada, Korfu, Lamezia Terme, Larnaca, Monastir, Palma de Mallorca, Olbia, Patras, Rijeka, Rodos, Thessaloniki, Tirana.