V Leviciach osadili na verejných priestranstvách psie toalety

Nové zariadenia dokážu ekologicky a efektívne neutralizovať psie exkrementy, ktoré sa tak nedostanú do priameho kontaktu s okolitým prostredím.

Levice 22. októbra (TASR) – Levická radnica sa rozhodla riešiť problémy so psími výkalmi na verejných priestranstvách inštaláciou Eco Dog Toilet staníc. V priebehu októbra pribudlo v meste celkovo 16 psích toaliet za 9300 eur.



Nové zariadenia dokážu ekologicky a efektívne neutralizovať psie exkrementy, ktoré sa tak nedostanú do priameho kontaktu s okolitým prostredím. "Stanica Eco Dog Toilet priťahuje psy a aktívne podporuje ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice. Táto zložka pôsobí na psy upokojujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného teritória. Je založená na prírodnej báze a pre ľudí je neidentifikovateľná," informovala radnica.



Mesto zároveň upozornilo majiteľov psov, aby u svojich domácich miláčikov vytvorili návyk pri používaní psích toaliet. "Psa treba podporovať. Stačí, ak mu majiteľ možní povolením vôdzky pohodlný prístup. Pes následne sám, pôsobením systému stanice, inštinktívne vycíti, čo má robiť," upozorňuje magistrát.



O ekologickú likvidáciu psích výlučkov sa postará absorpčná hmota a filtračná zložka zariadenia, ktorá ich zbaví choroboplodných zárodkov i zápachu. V prípade, že si majitelia psov na nový spôsob venčenia zvyknú, mohli by sa podľa mestského úradu výrazne obmedziť nepríjemnosti spôsobené psími výkalmi v trávnikoch a na ihriskách.