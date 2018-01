V Likavke plánujú rozšírenie siete osvetlenia aj opravu cesty

Z preventívnych dôvodov v obci koncipujú v rámci rozpočtu aj rezervu určenú na neočakávané výdavky.

Likavka 4. januára (TASR) – Rozpočet obce Likavka, okres Ružomberok, na tento rok je mierne prebytkový a predstavuje sumu viac ako 1,7 milióna eur. Okrem rozšírenia siete verejného osvetlenia plánujú investovať aj do hasičskej zbrojnice, no najviac obecných peňazí bude v roku 2018 smerovať na opravu miestnej komunikácie.



Z preventívnych dôvodov v obci koncipujú v rámci rozpočtu aj rezervu určenú na neočakávané výdavky. „Niečo vyše 20.000 eur z peňazí obce pôjde na rozšírenie siete verejného osvetlenia v lokalite Pod hradom, kde sa bude v dohľadnom čase kompletne budovať viacero ulíc,“ povedal pre TASR starosta Likavky Marián Javorka. Viac ako 12.000 eur investujú aj do nákupu motorového vozidla pre terénnu sociálnu službu.



V priebehu roka 2018 má Javorka v pláne aj vyrovnanie obecného majetku, resp. verejných priestranstiev, ktoré momentálne nie sú majetkovoprávne usporiadané. „Chceme nájsť spôsob, ako sa vyrovnať s vlastníkmi pozemkov, ktoré sú v súčasnosti dlhodobo využívané obcou,“ vysvetlil.



Vozový park Dobrovoľného hasičského zboru obce sa zväčšuje, preto bolo podľa slov Javorku potrebné myslieť aj na rozšírenie priestorov zbrojnice. „Požiadali sme aj o peniaze od štátu, takže ak budeme úspešní, 30.000 eur príde od nich a 10 percent celkovej sumy bude naša spoluúčasť,“ spresnil.



Poslanci po dohode so starostom každý rok schvália rekonštrukciu minimálne jednej miestnej komunikácie. Tentoraz budú peniaze z rozpočtu smerovať na opravu cesty na kopci Paračka. „Momentálne je naprojektovaná rekonštrukcia južnej strany, vychádza to na viac ako 86.000 eur,“ poznamenal Javorka a doplnil, že popri rekonštrukcii vybudujú aj široký komfortný chodník. V prípade navýšenia príjmovej časti rozpočtu v priebehu roka však starosta nevylučuje, že cestu opravia celú.



Obecné zastupiteľstvo uvažuje aj o novom chodníku v dĺžke približne sto metrov popri ceste smerujúcej od križovatky na Dolný Kubín v smere do obce a ku škole. Ten by mal mať okrem komfortného aj bezpečnostný charakter.