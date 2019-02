V Liptove vybrali minulý rok daň z ubytovania 1,33 milióna eur

Výber dane z ubytovania v regióne presahuje milión eur od roku 2015. Skokanom za rok 2018 sa stala obec Bešeňová, ktorá zvýšila výber dane o viac ako 20 %.

Liptovský Mikuláš 20. februára (TASR) – V Liptove vybrali minulý rok daň z ubytovania vo výške 1.333.869 eur, čo je medziročný nárast o 4,16 %. TASR o tom informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



Dodala, že výber dane z ubytovania v regióne presahuje milión eur od roku 2015. Skokanom za rok 2018 sa stala obec Bešeňová, ktorá zvýšila výber dane o viac ako 20 %. Najvyšší výber dane v absolútnych číslach dosiahla obec Demänovská Dolina.



Predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč zdôraznil, že za efektívnym výberom dane stoja jednotlivé samosprávy. „Významne im pomáha aj produkt liptovskej regionálnej karty, ktorú môžu poskytovať ubytovatelia len oficiálne ubytovaným hosťom. Najvyšší výber dane opäť dosiahla obec Demänovská Dolina, celkom 425.816 eur a najvyšší medziročný nárast mala obec Bešeňová, až 21,8 %. Pri tomto trende očakávame, že budúci rok by sme mohli výber dane v porovnaní s rokom 2011 aj zdvojnásobiť,“ povedal.



V regióne sledujú výber dane od roku 2011. Čísla vyhodnocujú za členské mestá Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok a obce Bešeňová, Lúčky, Pribylina, Liptovský Ján, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina a Liptovský Trnovec. Sadzba dane v jednotlivých obciach a mestách nie je jednotná. Pohybuje sa od 40 centov v obci Pribylina, po euro v hlavných turistických lokalitách Demänovská Dolina, Liptovský Ján, Lúčky a Liptovský Mikuláš.



„Sme zvedaví, čo spraví s našimi číslami zavedenie dovolenkových poukazov a znížená sadzba dane na ubytovacie služby. Dalo by sa však očakávať, že v tomto trende by sme mali pokračovať aj počas tohto roka," zhodnotila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.