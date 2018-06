V Liptovskom Mikuláši rekonštruujú viaceré ulice a vnútrobloky

Renovácia vnútrobloku na Vrbickej a Nábreží 4. apríla, ktorá sa začala minulý štvrtok 7. júna, zahŕňa kompletnú výmenu povrchovej úpravy vozoviek.

Liptovský Mikuláš 11. júna (TASR) – Ulicami Liptovského Mikuláša sa v týchto dňoch šíri čulý stavebný ruch. V uplynulom týždni začalo mesto realizovať komplexnú opravu vnútrobloku na Vrbickej a Nábreží 4. apríla, v pondelok zas spustili rekonštrukciu časti Bernolákovej ulice v Starom Meste. Na viacerých verejných priestranstvách sa tiež v tomto období uskutočňuje výsadba trvaliek s cieľom estetizácie prostredia.



Renovácia vnútrobloku na Vrbickej a Nábreží 4. apríla, ktorá sa začala minulý štvrtok 7. júna, zahŕňa kompletnú výmenu povrchovej úpravy vozoviek. Súčasťou prác je dvíhanie uličných vpustov, úprava podkladu v miestach, ktoré sú poškodené, a skultúrnenie priestorov pre kontajnery na komunálny a separovaný zber. Realizuje sa i oprava priestorov, ktoré domáci využívajú na relax.



"Očakávame, že práce ukončíme do dvoch týždňov, práce sa však prispôsobujú počasiu, takže vzhľadom naň sa môžu naše predpokladané termíny ukončenia aj zmeniť," vysvetlila hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Zhotoviteľ rekonštrukčných prác na Bernolákovej ulici začal od pondelka realizovať úpravu cesty a obojstranných chodníkov v úseku od Kukučínovej po Podtatranského ulicu. V tejto časti mesta práce potrvajú do konca júla. "Obyvateľov preto prosíme o porozumenie a trpezlivosť počas ich konania. Zároveň žiadame, aby preparkovali autá, ktoré sú odstavené na miestnej komunikácii, na vlastné pozemky," doplnila hovorkyňa.



V čase rekonštrukcie totiž podľa nej nebude možný vjazd autami na pozemky k obytným domom v rekonštruovanom úseku. "Pri odvoze odpadu prosíme, aby obyvatelia nádoby na odpad umiestnili ku križovatke s Kukučínovou," konkretizovala.



Do konca mesiaca chce mesto začať renovovať aj druhú časť Bernolákovej v rámci vnútromestskej cyklotrasy tak, aby bola komplexne zrekonštruovaná celá ulica.



V uplynulých dňoch radnica spustila výsadbu trvaliek na viaceré verejné priestranstvá s cieľom estetizovať ich. Ako prvý prišiel na rad ostrovček v centre liptovskomikulášskej mestskej časti Liptovská Ondrašová. Kvety v týchto dňoch skrášľujú priestor na križovatke Revolučná - Štefánikova či kruhovú križovatku na Jánošíkovom nábreží.



Tento týždeň by mala výsadba pokračovať na ploche pri privádzači od mosta cez Váh. "Dnes realizujeme výsadbu na Námestí SNP v Palúdzke pred evanjelickým kostolom, zajtra trvalkami vyzdobíme vrbický cintorín. Tento mesiac ešte chceme stihnúť urobiť záhon pri lávke cez Demänovku v Palúdzke na Vranovskej ulici. Potom budú nasledovať výsadby v mestských častiach," uzavrela Čapčíková.