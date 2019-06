V Ľubeli bude po rokoch opäť ordinovať detská lekárka

Zdravotnícke zariadenie bývalej strediskovej obce s vyše tisíc obyvateľmi tak bude opäť naplno vyťažené.

Ľubeľa 26. júna (TASR) – V Ľubeli začne po viac ako dvoch rokoch opäť pôsobiť detská lekárka. Ambulanciu otvorí od 1. septembra. Zdravotnícke zariadenie bývalej strediskovej obce s vyše tisíc obyvateľmi tak bude opäť naplno vyťažené.



Bývalá pediatrička, ktorá v Ľubeli pracovala 44 rokov, ukončila činnosť ešte koncom roka 2016. Podľa tamojšieho starostu Erika Gemzického sa odvtedy vedenie obce dlhodobo snažilo zabezpečiť novú detskú lekárku. „Oslovili sme Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), robili sme aj inzertnú činnosť. Keďže je momentálne s lekármi všeobecný problém, čakali sme, ako sa situácia vyvinie. Pred časom sme zistili, že sa náš rodák spolu s manželkou, detskou lekárkou, vráti z hlavného mesta na Liptov. Ponúkli sme jej, aby si u nás otvorila detskú ambulanciu,“ priblížil pre TASR starosta.



Ľubeľa si ako bývalá stredisková obec chce do budúcna zachovať vysokú vybavenosť. Aj preto starostu príchod novej lekárky potešil. V priestoroch ľubeľského zdravotníckeho zariadenia už v súčasnosti ordinuje lekárka pre dospelých. Obyvatelia majú k dispozícii aj lekáreň. „Chceme povzbudiť rodičov, aby neváhali prehlásiť svoje dieťa či deti do pediatrickej ambulancie v Ľubeli. Využijú tak nielen výhody blízkosti ambulancie priamo v mieste ich bydliska a tiež v blízkosti základnej školy s materskou školou, ale aj optimálne zázemie v podobe lekárne, ktorá funguje v tej istej budove ako pediatrická ambulancia,“ uviedol Gemzický.



Žiadosť o prehlásenie ratolestí do ambulancie v Ľubeli aj ďalšie informácie o nevyhnutných krokoch v súvislosti so zmenou lekára budú dostupné v prílohe obecných novín a tiež na internetovej stránke obce.