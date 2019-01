V Lučenci chcú zriadiť občianske hliadky, zamestnali by štyroch ľudí

Mesto podľa slov primátorky A. Pivkovej žiada z výzvy približne 95.000 eur, pričom spoluúčasť mesta má byť ďalších zhruba 5000 eur.

Lučenec 21. januára (TASR) – Opätovné spustenie projektu občianskych hliadok je jedným z aktuálnych zámerov, ktoré si na tento rok naplánovala samospráva Lučenca. S týmto cieľom sa mesto uchádza o nenávratný finančný príspevok z výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR, ktorá je zameraná na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.



"Mali sme v minulosti dobrú odozvu a dobré skúsenosti jednak s fungovaním hliadok aj s riešením problémov, ktoré vždy nastávajú v každej obci, v každom meste, pokiaľ sa chce dodržiavať zákon. Chceli by sme preto znovu zamestnať štyroch občanov," priblížila primátorka Alexandra Pivková.



Mesto podľa jej slov žiada z výzvy približne 95.000 eur, pričom spoluúčasť mesta má byť ďalších zhruba 5000 eur. Projekt by mesto chcelo udržať minimálne dva roky. "Hliadky by boli nápomocné hlavne v lokalitách, v ktorých máme problém s udržiavaním poriadku a čistoty a s dodržiavaním zásad životného prostredia," podotkla primátorka.