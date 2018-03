V Malackách čoskoro odznejú kozácke, ruské a ukrajinské piesne

Sólisti z rodného Rostova na Done - Grigorij Polovinka, Alexander Džalašov, Jevgenij Kulabuchov, Aljona Nikuličeva a Polina Dolgopjatova priblížia známe kozácke, ruské a ukrajinské piesne.

Malacky 10. marca (TASR) – V Malackách už čoskoro zaznejú piesne Donských kozákov. Postarajú sa o to piati sólisti Donského kozáckeho chóru so svojou formáciou Volnij Don, ktorí sa v meste na Záhorí predstavia v utorok (13.3.) podvečer.



"Piesne kozákov - to sú melódie a slová zo života kozáckych rodín pri práci, v bojovom nasadení, pri zábave, pri oddychu, pri pití vodky či laškovaní s mladými kozáčkami. Piesne veselé, roztopašné, zádumčivé, ale hlavne svojské a typické pre kozácku dušu," opisuje malacká samospráva na svojej webovej stránke. Ich piesne sú údajne také dravé a zároveň pokojné ako rieka Don, ktorá je srdcom, telom i dušou kozákov.



Sólisti z rodného Rostova na Done - Grigorij Polovinka, Alexander Džalašov, Jevgenij Kulabuchov, Aljona Nikuličeva a Polina Dolgopjatova priblížia známe kozácke, ruské a ukrajinské piesne. Koncert sa koná v rámci Balalajka Tour 2018.