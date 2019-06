V Malokarpatskom múzeu v Pezinku budú rekonštruovať podkrovie

Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Bratislava 17. júna (TASR) - Malokarpatské múzeum v Pezinku hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie podkrovia hlavnej budovy múzea. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predpokladaná hodnota zákazky je 286.804,53 eura bez DPH, záujemcovia môžu svoje ponuky predložiť do 9. júla 2019. Hodnotiacim kritériom je cena," informovalo v texte výzvy múzeum, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



Predmetom prác je rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu v objekte, ktorý je chránenou pamiatkou. "Nosnou ideou rekonštrukcie je demontáž jestvujúceho krovu v severnej časti budovy, zmena rozloženia polôh nosných prvkov krovu pre potreby nového dispozičného využitia so zachovaním pôvodného tvaru budovy. Aby bol zabezpečený prístup do novozrekonštruovanej časti podkrovia, je navrhnutá prístavba ako predĺženie južnej časti podkrovia murovanou konštrukciou. V tejto prístavbe bude osadený výťah a vybudované schodisko," spresnil vyhlasovateľ. V priestoroch riešeného podkrovia má byť po rekonštrukcii zasadacia miestnosť pre cca 30 ľudí, depozitár, archív, administratívny priestor pre troch pracovníkov, ďalej miestnosť pre správcu objektu a toalety.



Malokarpatské múzeum v Pezinku sa primárne špecializuje na starobylú kultúru vinohradníctva a vinárstva v prostredí Malých Karpát. Od jeho založenia v roku 1960 prešla sídelná budova - historický renesančný dom zo 17. storočia - i expozície múzea viacerými prestavbami.