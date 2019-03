V Malom Šariši volila i najstaršia 103-ročná obyvateľka

Žofia Michňáková zažila množstvo prezidentov, ktorých si však už veľmi nepamätá. Má však jasno v tom, aký by mal byť prezident.

Malý Šariš 16. marca (TASR) - Na prvom kole prezidentských volieb sa v Malom Šariši zúčastnila i najstaršia obyvateľka obce, 103-ročná Žofia Michňáková. Domov za ňou prišli členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou urnou.



"Nechce sa mi ani veriť, že mám toľko rokov. Tridsať rokov som odrobila pri pacientoch v nemocnici," povedala Žofia Michňáková a dodala, že zažila množstvo prezidentov, ktorých si však už veľmi nepamätá. Má však jasno v tom, aký by mal byť prezident. "Mal by byť dobrý k ľuďom a starať sa o nich," povedala.



Záujem o návštevu s prenosnou urnou podľa starostu Malého Šariša Stanislava Mathiu zo strany obyvateľov je. "Záujem je, aspoň podľa mojich vedomostí, keďže som bol párkrát v minulosti vo volebnej komisii. Občania, aj tí starší, majú záujem pristupovať k voľbám zodpovedne a je jedno, či sú to prezidentské voľby, komunálne, alebo parlamentné. V obci máme viacero obyvateľov, vo veku cez 100 rokov máme len pani Michňákovú, ktorá uplynulý mesiac oslávila 103 rokov," uviedol.



"Rozprávali sme sa o prezidentských voľbách, aj som jej poradila, ale vybrala si sama. Prezidentov si pamätá, ale tá pamäť je už slabšia. Pozerá správy v televízii, ale nevenuje sa tomu. Doma je na vozíčku, v lete občas ideme vonku. Zdravie jej zatiaľ slúži, to je hlavné," doplnila jej dcéra Gabriela Nociarová.