V Martine operovali ženu s vrastenou placentou do maternice

Mladá žena sa cez cisársky rez stala následne mamou dievčatka.

Martin 16. augusta (TASR) - Unikátny chirurgický zákrok vykonali tento týždeň lekári z Univerzitnej nemocnice v Martine. Operovali tehotnú pacientku s vrastenou placentou do maternice. Mladá žena sa cez cisársky rez stala následne mamou dievčatka.



"V podmienkach slovenského zdravotníctva ide o veľmi špecifický zákrok, ktorý u nás nie je vykonávaný," skonštatoval na piatkovej tlačovej konferencii v priestoroch martinskej nemocnice prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Pavol Žúbor.



Lekári gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa o pacientku starali od 27. týždňa jej tehotnosti, keď jej diagnostikovali inváziu placenty do steny maternice. Zákrok vykonali lekári rádiologickej kliniky a gynekologicko-pôrodníckej kliniky v 36. týždni tehotenstva pacientky. "Našou úlohou bolo v prvom rade zaniesť balónikové katétre do oblasti panvových tepien, ktoré sa počas pôrodu po vybratí dieťatka z maternice nafúknu. Po čase sa zastaví alebo zredukuje prietok v panvových tepnách a tepnách maternice, čo umožňuje kolegovi gynekológovi - operatérovi výrazne komfortnejšie, s menšími krvnými stratami dokončiť operáciu a vykonať zošitie maternice," ozrejmil prednosta rádiologickej kliniky Kamil Zeleňák. Po ukončení pôrodu je podľa neho pacientka opäť prevezená na rádiologickú kliniku, aby jej tam uzatvorili maternicové tepny.



Podľa aktuálnych štatistík pri jednom z 500 alebo 550 pôrodov placenta vrastá do maternice a pacientka má pri pôrode obrovské krvné straty. Môže dôjsť k tomu, že krvácanie je také masívne, že gynekológ - operatér musí maternicu odstrániť, aby pacientke zachránil život. "Vcestnú placentu sme dokázali odhaliť, ale na poruchu invázie placenty do svaloviny maternice sa v mnohých prípadoch nemyslelo a nevedeli sme na to prísť. Dnes už týmto prípadom venujeme oveľa väčšiu pozornosť a v prípade akejkoľvek suspície a pri najmenšom podozrení sa snažíme centralizovať pacientky a pri perinatologických analýzach informujeme všetkých primárov alebo prednostov kliník o tom, aby takéto pacientky posielali do centier, ktoré im pomôžu a zachránia im maternicu," priblížil Žúbor.



Tým, že lekári zachránia pacientke maternicu, podľa neho získajú pre ňu tri benefity. "Ten prvoradý a najväčší je zachránenie a umožnenie ďalšieho tehotenstva. Druhým je prevencia dôsledkov straty maternice, ak my operačne odstránime v mladom veku maternicu, že v neskoršom období dôjde k prepadnutiu pošvového pahýľa, pošvovej steny. Dôležitou vecou je aj vnímanie človeka ako seba samého, čo má psychologický dosah," dodal.