V masíve Gerlachovského štítu uviazli dvaja českí horolezci

Vysoké Tatry 27. mája (TASR) - Dvaja českí horolezci uviazli v nedeľu (26. 5.) večer v masíve Gerlachovského štítu vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že chceli vystúpiť na Gerlachovský štít Martinovou cestou, postupovali pomaly, a preto sa napokon rozhodli zostúpiť do doliny.



"Počas zostupu v komplikovanom teréne uviazli. Horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry požiadali o súčinnosť Vrtuľníkovú záchrannú a zdravotnú službu (VZZS), avšak tá nemohla vzlietnuť pre prichádzajúcu tmu," uviedla HZS na svojej stránke.



Keďže boli horolezci bez zranení a schopní prečkať noc na mieste, pokračovalo sa v záchrannej akcii v pondelok v skorých ranných hodinách. Ráno posádka VZZS z heliportu v Starom Smokovci postupne vzala na palubu dvoch horských záchranárov, ktorých následne vysadil vrtuľník pod hrebeňom, vo Východnom Batizovskom sedle. "Odtiaľ cez systémy žľabov traverzovaním postupovali k uviaznutým horolezcom, s ktorými z miesta uviaznutia opäť vystúpili do sedla," dodala HZS.



Zo sedla zostúpili na úroveň Kostolíka, odkiaľ opäť požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov. Uviaznutú dvojicu postupne so záchranármi evakuovali z terénu a letecky dopravili na heliport v Starom Smokovci. Muži vo veku 25 a 57 rokov po vyšetrení leteckou lekárkou pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.