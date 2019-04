V materskej škole Iľjušinova v Petržalke bol Vesmírny Modrý deň

Išlo o pripomenutie si Svetového dňa povedomia o autizme.

Bratislava 2. apríla (TASR) – Materská škola na Iľjušinovej ulici v bratislavskej Petržalke sa v utorok "rozžiarila" na modro. Pripomenula si tak 2. apríl, ktorý OSN vyhlásila za Svetový deň povedomia o autizme, ktorého symbolom je modrá farba. Škôlka sa totiž ako jediná v mestskej časti zameriava na integrovanú predprimárnu výchovu a vzdelávanie pre deti s autizmom.



"O integrácii sa veľa hovorí, no nie každý ju reálne aplikuje v praxi. Je obdivuhodné, že táto materská škola poskytuje priestor aj pre deti s autizmom a považuje ich za rovnocenných," skonštatoval petržalský starosta Ján Hrčka.



Svetový deň materská škola oslávila podujatím Vesmírny Modrý deň. Jeho tohtoročným posolstvom je odkaz, že všetci pochádzame z jedného vesmíru. Preto tento rok dostalo tradičné podujatie prívlastok "vesmírny". V rámci programu vystúpilo viacero hudobných či tanečných hostí. Na záver zanechal každý z hostí na obraze svoj "vesmírny" odtlačok prsta s podpisom.



V Materskej škole Iľjušinova je zriadených 12 tried, z ktorých dve slúžia pre deti s poruchou autistického spektra. Bola prvou škôlkou na Slovensku, kde bola zriadená trieda pre deti s touto poruchou. Zameriava sa na individuálnu aj skupinovú formu integrácie a už šiesty rok úspešne aplikuje aj obrátenú formu integrácie, teda inklúziu. To znamená, že deti z bežnej triedy sa zúčastňujú na výučbe s deťmi v špeciálnej triede na vopred dohodnutý čas.



Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na svete. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a nepretržitú starostlivosť. Symbolom je modrá farba, farba komunikácie.