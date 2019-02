V materských a základných školách v Trenčíne už môžu variť z hovädziny

Zákaz variť v jedálňach škôlok a škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín jedlá z hovädzieho mäsa platil od štvrtka 31. januára.

Trenčín 5. februára (TASR) – V trenčianskych materských a základných školách môžu od utorka opäť variť jedlá z hovädzieho mäsa. Rozhodol o tom prednosta trenčianskeho mestského úradu Jaroslav Pagáč.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, zákaz variť v jedálňach škôlok a škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín jedlá z hovädzieho mäsa platil od štvrtka 31. januára. Dôvodom boli medializované informácie o tom, že "chorá" hovädzina z Poľska sa mohla dostať cez jedného z dodávateľov mäsa do mestských školských zariadení. Výsledky kontroly hygienikov to však nepotvrdili a prednosta zákaz zrušil.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ) so sídlom v Trenčíne potvrdil, že pracovníčky oddelenia Hygieny detí a mládeže kontaktovali všetky trenčianske materské a základné školy, kde je dodávateľom mäsa mäsiarstvo, v ktorom bolo mäso z Poľska.



"Na základe predložených dodacích listov je zrejmé, že do uvedených zariadení bolo dodané hovädzie mäso s krajinou pôvodu Slovenská republika (súčasne aj zabité a delené v Slovenskej republike)," oznámila písomne mestu Miroslava Pavlíková z RÚVZ Trenčín s tým, že ani na distribučnom zozname zariadení, do ktorých bolo hovädzie mäso z Poľska dodané, sa nenachádza žiadna materská ani základná škola so sídlom v Trenčíne.