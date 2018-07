V meste jazdí podľa sčítania o 117 % cyklistov viac ako v roku 2013

Najvyšší, viac ako dvojnásobný nárast počtu prechádzajúcich cyklistov zaznamenala Cyklokoalícia na Račianskom mýte, v lokalite Kamenného námestia a Šafárikovho námestia.

Bratislava 3. júla (TASR) – V Bratislave jazdí o 117 percent cyklistov viac ako pred piatimi rokmi. Ukázalo to sčítanie cyklistov, ktoré uskutočnilo v rannej špičke v júni občianske združenie Cyklokoalícia a informuje o tom na svojom webe.



Najvyšší, viac ako dvojnásobný nárast počtu prechádzajúcich cyklistov zaznamenala Cyklokoalícia na Račianskom mýte (+172 percent), v lokalite Kamenného námestia (+138 percent), Šafárikovho námestia (+136 percent), v dotyku Mosta Apollo s cyklotrasou Pribinova (+126 percent), Trnavskom mýte (+108 percent) a v Petržalke na priechode od Chorvátskeho ramena cez Rusovskú cestu (+99 percent).



"Potvrdili sa zistenia zo zahraničia. Tam, kde vznikajú nové cyklotrasy, vidíme najvyšší nárast počtu cyklistov. Dôkazom je bezpečná, oddelená cyklotrasa z Petržalky cez Starý most až po Námestie SNP, v ktorej koridore sme zaznamenali najvýraznejší nárast," priblížil prezident Cyklokoalície Daniel Duriš.



Zaujímavé sú podľa združenia aj dva veľké dopravné uzly Račianske a Trnavské mýto, kde zvýšenie počtu obyvateľov na bicykloch je dôsledkom vzniku viacerých nadväzujúcich cyklotrás. V prípade Račianskeho mýta bola vyznačená obojsmerná jazda pre cyklistov na Sibírskej ulici v celej dĺžke od Pionierskej až po park na Račianskom mýte. "Navyše popri Račianskej ulici vzniká vďaka pripomienkam od Cyklokoalície v rámci procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) aj bezpečná, oddelená cyklotrasa pri nových developmentoch," spresnilo združenie.



Pri Trnavskom mýte podľa neho motivuje ľudí dochádzať na bicykli aj cyklotrasa Metodova, ktorá umožňuje protismernú jazdu od Záhradníckej. V Petržalke je najvyšší nárast na mieste, kde bolo realizované bodové opatrenie – vyznačenie cyklopriechodu spájajúce dve strany Chorvátskeho ramena.



Cyklokoalícia zorganizovala sčítanie cyklistov v rannej špičke od 7.00 do 9.00 h šiestykrát, predchádzajúce sčítania sa uskutočnili v rokoch 2011, 2012 a 2013. Aktuálne sčítanie prebehlo v treťom júnovom týždni za dobrého počasia na 27 miestach v Bratislave. Výstupy z týchto sčítaní sú podľa Cyklokoalície jedinými dátami, ktoré poskytujú prehľad o počte obyvateľov využívajúcich bicykel denne na dopravu do školy či práce.