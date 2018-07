V Svätom Juri postavia prestupný dopravný terminál

Súčasťou terminálu bude parkovisko s kapacitou 58 parkovacích miest pre osobné automobily a dva autobusy. Takisto aj osadenie zastrešených cyklostojanov v tesnej blízkosti železničného nástupiska.

Bratislava/Svätý Jur 3. júla (TASR) – Do začiatku jari 2019 by mal pri železničnej zastávke Svätý Jur vyrásť prestupný dopravný terminál. Víťaz verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby – spoločnosť AVA-stav, ho má postaviť za 599.200 eur s DPH. Vyplýva to z oznámenia, ktoré v utorok zverejnilo mesto vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky je zriadenie terminálu i parkovisko s kapacitou 58 parkovacích miest pre osobné automobily a dva autobusy, súčasťou je tiež osadenie zastrešených cyklostojanov v tesnej blízkosti železničného nástupiska. Projekt ráta s jednoliatym dláždeným povrchom vysokej kvality neutrálnej farebnosti doplneným prírodným dreveným mobiliárom vo forme lavičiek a odpadkových košov. Súčasťou dopravného riešenia sú aj priečne pešie prepojenia s bezbariérovými priechodmi pre chodcov.



Podľa zmluvy podpísanej 25. júna a zverejnenej na stránke mesta má byť dielo dokončené do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska.



Svätý Jur vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk v polovici októbra 2017. Predpokladaná hodnota zákazky bola 537.624 eur bez DPH. Rozhodujúcim kritériom v súťaži bola cena, mesto dostalo štyri ponuky.



Mesto zrealizuje dopravný terminál s pomocou eurofondov, nenávratný finančný príspevok získalo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).