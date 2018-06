V meste Stupava bude opäť ordinovať pediater

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba pri otvorení ambulancie pripomenul, že sa kraj už dlhšie borí s nedostatkom lekárov.

Bratislava 4. júna (TASR) - Rodičia deti zo Stupavy už nebudú musieť chodiť k lekárovi mimo mesta. V pondelok tu oficiálne otvorili novú pediatrickú ambulanciu. Detský lekár tak bude v meste ordinovať opäť od novembra 2017, keď sa predchádzajúci pediater rozhodol ukončiť prax.



Ambulancia MUDr. Kamila Száza je v zrekonštruovaných priestoroch miestneho zdravotného strediska. „Vážim si súčinnosť a pomoc mesta pri vybavovaní tejto ambulancie," uviedol Száz pri pondelkovom oficiálnom otvorení. V podmienkach prenájmu ambulancie, ktoré poslanci Stupavy schválili na začiatku januára 2018, sú zarátané aj benefity. Prvý rok bude nájom vrátane energií vo výške jedného eura. Počas prvého roka fungovania ambulancie tiež mesto prispeje sumou 6000 eur na plat zdravotnej sestry a poskytne aj finančný príspevok vo výške 4700 eur na vybavenie ambulancie. Pôvodne mali ambulanciu otvoriť už vo februári, oneskorenie spôsobili nevyhnutné rekonštrukcie a sanácie skrytých porúch, vychádzajúcich z technického stavu a veku budovy.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba pri otvorení ambulancie pripomenul, že sa kraj už dlhšie borí s nedostatkom lekárov. „V súčasnosti je veľmi obtiažne nájsť nového lekára a o pediatroch to platí obzvlášť. O to viac sa teším, že v Stupave, plnej detí, bude opäť ordinovať detský lekár," uviedol Droba, ktorý naznačil, že kraj pripravuje opatrenia, aby motivoval otváranie nových ambulancií v ďalších mestách a obciach kraja, ale i mestských častiach hlavného mesta.



Riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu BSK Jana Ježíková poukázala v tejto súvislosti na to, že hlavným dôvodom nedostatku lekárov je súčasné nastavenie finančných podmienok a zmluvných vzťahov zo zdravotnými poisťovňami pre vykonávanie praxe. Avizovala preto, že kraj hľadá možnosti finančnej podpory lekárov. "Momentálne sa zaoberáme tým, aký typ tejto podpory by bol najvhodnejší," dodal k tomu Droba. Návrh opatrení chce predstaviť čoskoro.



Predstavitelia BSK tiež informovali, že kraj v súčasnosti hľadá nového pediatra pre obvod zahŕňajúci mestské časti Bratislavy - Jarovce, Rusovce a Čunovo.