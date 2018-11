V Michalovciach malo dôjsť v súvislosti s voľbami k porušeniu zákona

Michalovce 10. novembra (TASR) – K porušeniu zákona o voľbách a zákona o volebnej kampani malo dôjsť počas soboty v Michalovciach. Mestská volebná komisia (MVK) v tejto súvislosti podala podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán.Ako TASR informoval zapisovateľ MVK Ján Bumbera, v tejto súvislosti dostali podnet, ktorý upozorňoval na to, že štyria kandidáti vo voľbách do orgánov samosprávy v Michalovciach na volebnej stránke na sociálnej sieti zverejnili video, kde informujú voličov, že ktosi neumožnil opozícii byť pri hlasovaní do prenosnej urny.uviedol s tým, že aktéri vo videu vyzývajú voličov, že ak chcú niečo zmeniť, nech idú voliť, lebo zajtra už bude neskoro.dodal.MVK si podľa jeho ďalších slov toto video na oficiálnej volebnej stránke tohto kandidáta na sociálnej sieti pozrela.uzavrel.