V Michalovciach plánujú rozšíriť kamerový systém

Michalovce 29. apríla (TASR) – Michalovská samospráva plánuje rozšíriť mestský kamerový systém. V rozpočte má na to pre tento rok vyčlenených 15.000 eur.



Ako TASR informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková, mesto pravidelne rozširuje a modernizuje kamerový systém, pričom ho inštaluje do lokalít, v ktorých najčastejšie dochádza k protiprávnemu konaniu. „Reagujeme aj na podnety občanov,“ spomenula.



K výmene by malo dôjsť podľa jej ďalších slov na križovatke na ulici Rázusovej pri zubnej poliklinike, križovatke ulíc Špitálska a Okružná, Školskej ulici pri piatej základnej škole. „Taktiež dôjde k výmene dvoch zastaraných kamier v pešej zóne,“ dodala.



Mesto má podľa Palečkovej v súčasnosti k dispozícii 47 kamier. „Kompletne je obsadená centrálna mestská zóna,“ odpovedala na otázku, ktoré lokality väčšinou monitorujú. Kamerový systém v meste zaviedli v roku 2002. „Je to nenahraditeľný prostriedok pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany majetku mesta, ako aj celkovej bezpečnosti v ňom,“ poznamenala.



Kamerový systém, ktorý spadá do kompetencie mestskej polície, funguje nepretržite 24 hodín denne so šiestimi zamestnancami pracujúcimi pracujú na zmeny.