V michalovskej pôrodnici sa vlani narodilo 966 detí

Michalovce 17. januára (TASR) - V michalovskej nemocnici sa vlani narodilo 966 detí. Chlapcov prišlo na svet o 49 viac ako dievčat a osem mamičiek si domov odnieslo dvojičky. Medzi najčastejšie dievčenské mená patrili Natália, Ema a Sofia. U chlapcov dominovali Nikolas, Matias a Patrik. Za spoločnosť Svet zdravia, ktorá nemocnicu prevádzkuje, o tom v stredu informovala Jana Fedáková.



Ako uviedol primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Stanislav Filkor, michalovská pôrodnica si v porovnaní s predchádzajúcim rokom svoje čísla pôrodnosti udržala. "Zatiaľ čo v roku 2016 sa v nej uskutočnilo 967 pôrodov, v minulom roku ich bolo 958," vysvetlil.



Michalovská pôrodnica prešla koncom minulého roka zásadnou zmenou. Presťahovala sa do novopostavenej budovy nemocnice, v ktorej pôrodné sály či boxy nahradili štyri moderné pôrodné izby hotelového štandardu, kde prebieha celý pôrod. Rodička sa tak nemusí nikam presúvať. Na pôrod sa tiež môže pripravovať za prítomnosti blízkych osôb. Aj vďaka tomuto by podľa primára v tomto roku radi prekročili hranicu 1000 pôrodov.



Novinkou v michalovskej pôrodnici sú podľa Fedákovej nadštandardné izby, v rámci ktorých okrem iného ponúkajú možnosť ubytovania ďalšej sprevádzajúcej osoby. "Nemocnica čoskoro pre budúce mamičky pripraví aj uvítacie balíčky," spomenula.



Rodičky si môžu spolu so zdravotníckym personálom tiež vytvoriť svoj individuálny pôrodný plán. K dispozícii je aj predpôrodná príprava, ktorú môžu absolvovať aj s oteckami jednotlivo či skupinovo. "Naučia sa tak, ako sa napríklad správne stravovať v tehotenstve, pripraviť sa na pôrod či starať o novorodenca," doplnila.



Pôrodnica plánuje rozbehnúť i edukačné hodiny pre mamičky po pôrode na rôzne témy, napríklad ošetrovanie novorodenca, prevencia zápalov prsníkov alebo fyzická aktivita v šestonedelí. "Chceme tiež získavať čo najviac informácií o nových trendoch v pôrodníctve, ktoré by sme radi aplikovali v našej pôrodnici," dodal primár.