V Moškovci a Slovenskom Pravne nie je záujem o funkciu starostu

Slovenské Pravno/Moškovec 26. septembra (TASR)- V dvojici obcí v okrese Turčianske Teplice si nebudú v novembrových komunálnych voľbách tamojší obyvatelia voliť starostu. O funkciu totiž v Moškovci a Slovenskom Pravne neprejavil nikto záujem. TASR to potvrdil prednosta Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach Miroslav Kovalčík.



V Slovenskom Pravne žije v súčasnosti do 1000 obyvateľov. "Za posledné štyri roky sme v obci veľa spravili. Nekandidujem pre môj zhoršujúci sa zdravotný stav, ktorý som pri výkone svojej funkcie zanedbávala," povedala pre TASR starostka Eva Pálešová, ktorá podľa svojich slov cíti, že by bolo nezodpovedné kandidovať, keď vie, že by právomoci starostky nemohla plnohodnotne vykonávať.



V novembri si obyvatelia Slovenského Pravna tak budú voliť iba poslancov obecného zastupiteľstva. O sedem poslaneckých stoličiek tam prejavilo záujem desať kandidátov.



Rovnaká situácia je aj v Moškovci, ktorý má asi 60 obyvateľov. Súčasná starostka Anna Staňová, ktorá obec vedie štvrté volebné obdobie, rovnako nekandiduje a nenašiel sa nikto, kto by ju chcel nahradiť.



Obe obce by tak do vypísania doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí mali viesť súčasné starostky.