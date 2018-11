V Moškovci volia obyvatelia v sieni slávy dobrovoľných hasičov

Moškovec 10. novembra (TASR) - V Moškovci v okrese Turčianske Teplice obyvatelia volia v sobotných voľbách do orgánov samosprávy obcí v sieni slávy miestneho dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). Svoj hlas kandidátom tak odovzdávajú za plentou obkolesení približne 200 pohármi a oceneniami zo súťaží v hasičskom športe.Ocenenia získali dievčatá a chlapci z DHZ na viacerých súťažiach, chlapci sa aktívne venovali hasičskému športu približne 20 rokov, dievčatá desať.priblížila dobrovoľná hasička Katarína Kuzmányová, ktorá je i členkou tamojšej volebnej komisie.Dievčatá z DHZ sa už na Slovensko-moravskej hasičskej lige podľa nej nezúčastňujú, predtým súťažili i v Severoslovenskej hasičskej lige. Dobrovoľné hasičky, ako ďalej podotkla, si cenia všetky poháre.poznamenala.V Moškovci, podobne ako v blízkom Slovenskom Pravne, v sobotu odovzdávajú svoj hlas voliči len obecným poslancom. Na starostu obce sa totiž nenašiel žiaden kandidát. Moškovec by tak mala až do doplňujúcich volieb viesť súčasná starostka, a to v prípade, ak sa nájde na jej miesto kandidát.povedala predsedníčka miestnej volebnej komisie Alena Boďová. V Moškovci podľa nej vždy majú veľmi dobrú volebnú účasť, pričom obyvatelia chodia voliť priebežne počas dňa.V obci v regióne Turca môže svoj hlas odovzdať celkom 58 oprávnených voličov.