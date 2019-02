V múzeách a hradoch v Žilinskom kraji zaviedli jednotné zľavy

Kým rodina so štyrmi deťmi vo veku od šesť rokov by pôvodne v Liptovskom múzeu zaplatila vstupné 12 eur, po novom už len deväť eur, povedala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Žilina 1. februára (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zaviedol od februára jednotný systém zliav platný vo všetkých múzeách a ich expozíciách v jeho pôsobnosti. Ušetria tak najmä rodiny s deťmi, ktoré sa po novom dostanú do múzeí a hradov za zvýhodnených podmienok. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



ŽSK je zriaďovateľom celkom štyroch múzeí - Kysuckého múzea v Čadci, Liptovského múzea v Ružomberku, Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Považského múzea v Žiline. „Kým rodina so štyrmi deťmi vo veku od šesť rokov by pôvodne v Liptovskom múzeu zaplatila vstupné 12 eur, po novom už len deväť eur. Pri jazde Oravskou lesnou železničkou by rovnaká rodina zaplatila 20 eur, po novom už len 15 eur,“ načrtla Remencová s tým, že jednotný zľavový systém sa okrem rodín týka aj zdravotne ťažko postihnutých, dôchodcov a skupinových vstupov.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová zdôraznila, že chcú rodinám pripraviť také podmienky, aby sa v ich zriaďovateľských inštitúciách cítili príjemne a aby sa tam radi vrátili. „Zaviedli sme rodinné preukazy do našich knižníc, nainštalovali sme detské obslužné prvky, ako sú prebaľovacie pulty či stupienky k umývadlám v kultúrnych inštitúciách. Najnovšie otvárame aj kútiky pre rodiny s deťmi v krajských nemocniciach. Zľavový systém je tak ďalším z prorodinných opatrení, ktorým župa vychádza v ústrety aj viacdetným rodinám,“ zhrnula Jurinová.