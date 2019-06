V Múzeu slovenskej dediny predstavia podmanivú moc svätojánskej noci

Jánske zvyky a jánsku veselicu predstaví Folklórna skupina Bacúšan z Bacúcha a Spevácka folklórna skupina Dúbrava z Jasenice.

Martin 16. júna (TASR) – Podmanivú moc svätojánskej noci môžu v sobotu 22. júna zažiť návštevníci Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine počas podujatia Na svätého Jána. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že návštevníci múzea spoznajú od 18.00 h do polnoci jánske zvyky, vychutnajú si koncert a zabavia sa pri hľadaní pokladu alebo pri vatre. "Nezabudnuteľnú atmosféru vyčarí jedinečnou hudbou prievidzský pesničkár Nany Hudák. So svojou kapelou SHZ (Spontánne Hudobné Zoskupenie) hráva štýl, ktorý nazvali fantasy folk a od roku 2001 vydali päť albumov. Jeho akustický sólový koncert v priestoroch Múzea slovenskej dediny sa začne o 22.00 h," uviedla Kiripolská.



Jánske zvyky a jánsku veselicu predstaví Folklórna skupina Bacúšan z Bacúcha a Spevácka folklórna skupina Dúbrava z Jasenice. "Po zotmení všetci spolu o 21.30 h zapália vatru. K voľnej zábave pri vatre si môžu priniesť vlastné hudobné nástroje a zahrať si spolu s ostatnými. Pre návštevníkov sú pripravené nočné prehliadky múzea s tematikou jánskych zvykov. Pri nich sa dozvedia o pôsobení magických síl alebo bytostí, ktoré mali počas jánskeho večera väčšiu silu ako po iné dni. Pre deti aj dospelých bude prichystané čítanie strašidelných príbehov o nadprirodzených bytostiach, ktoré možno stretnú aj počas podujatia," podotkla Kiripolská.



Pripomenula, že veľa povier o svätojánskej noci sa vzťahovalo k pokladom, ku ktorým sa práve v túto noc dalo dostať najľahšie. "Návštevníci budú môcť pomocou riešenia rôznych hádaniek hľadať poklady, ktoré ukrýva naše múzeum. Byliny nazbierané počas svätojánskej noci majú vraj mimoriadnu silu – liečivú aj magickú. Preto sa spolu s bylinkárkou Ivkou môžu vydať hľadať a spoznávať bylinky, ktoré rastú v areáli. Pripravená bude aj bylinková, ľúbostná a magická poradňa," uzavrela Kiripolská s tým, že návštevníkom odporúčajú priniesť si so sebou baterku alebo iný zdroj svetla.