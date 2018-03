V Myjave má do roku 2021 pribudnúť 96 nájomných bytov

V zmluve sa uvádza, že developer musí mať do konca roka 2018 vybavené všetky náležitosti súvisiace s územným rozhodnutím a získať stavebné povolenie.

Myjava 23. marca (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Myjave schválili odpredaj pozemku na sídlisku Vŕšok s rozlohou viac ako 4800 metrov štvorcových. Plánuje sa na ňom výstavba nových bytových domov. Informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Na odpredaj pozemku bola opakovane vyhlásená v roku 2014 verejná súťaž. Vtedy však oň nemal nikto záujem. Neskôr o pozemok prejavili záujem dvaja developeri a s jedným z nich sa rozhodlo mesto začať rokovania. "Ich výsledkom bola predložená kúpna zmluva, ktorú muselo prerokovať MsZ. Myjavská samospráva si zabezpečila v zmluvných podmienkach to, aby bol zámer, o ktorom sa rokuje, dodržaný, aby sa vylúčili špekulácie s pozemkami, prípadne predaj tretím osobám," uviedol hovorca.



V zmluve sa uvádza, že developer musí mať do konca roka 2018 vybavené všetky náležitosti súvisiace s územným rozhodnutím a získať stavebné povolenie. Celý zámer, ako bol predložený, sa musí uskutočniť do konca roka 2021. "Zmluva je postavená tak, aby bola výstavba zrealizovaná. V prípade, že sa tak nestane, pozemok by sa vrátil do majetku mesta," spresnil Hrin.



Na sídlisku by mali pribudnúť štyri bytové domy, v každom z nich má byť 24 bytových jednotiek. Spolu má ísť o 96 jedno- a dvojizbových bytov. "Výmery by mali spĺňať náležitosti prefinancovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Počíta sa s tým, že po skončení výstavby sa majiteľom domov stane mesto Myjava a pôjde o nájomné byty. Týmto by sa čiastočne podarilo riešiť nedostatok bytov, ktorý momentálne pociťujeme," doplnil hovorca mesta.