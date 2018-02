V Myjave zasadalo spoločne zastupiteľstvo mesta a šiestich obcí

Pôvodne mali poslanci hlasovať o schválení zmluvy medzi mestom Myjava a obcami o rekonštrukcii domu smútku.

Myjava 9. septembra (TASR) – Úvodné tohtoročné mestské zastupiteľstvo v Myjave malo vo štvrtok (8.2.) netradičnú účasť. Okrem mestských poslancov sa na ňom zúčastnili aj starostovia a poslanci šiestich obcí využívajúcich dom smútku, ktorého rekonštrukcia bola predmetom rokovania.



Pôvodne mali poslanci v Myjave hlasovať o schválení zmluvy medzi mestom Myjava a obcami Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, Jablonka, Rudník a Polianka o rekonštrukcii domu smútku. „Dôvodom rekonštrukcie je v prvom rade stav, v akom sa nehnuteľnosť nachádza. Nevyhovuje súčasným zákonným a hygienickým predpisom a nevyhovuje ani predstavám obyvateľov. Celkový technický stav nás núti do tejto rekonštrukcie,“ ozrejmil dôvody nutnosti opráv primátor Myjavy Pavel Halabrín.



Obce však s návrhom zmluvy nesúhlasili. Primátor Myjavy preto zorganizoval spoločné stretnutie poslancov a starostov dotknutých obcí. „Musíme rekonštruovať dom smútku, ktorý poskytuje služby nielen mestu Myjava, ale aj ďalším šiestim obciam. Každý si musíme zaplatiť to, čo užívame. Keďže aj obce užívajú dom smútku, musia prispieť. Dohoda preto bola, že bude takéto spoločné zastupiteľstvo, na ktorom predložíme podklady,“ vysvetlil pre TASR dôvody spoločného zastupiteľstva s obcami primátor Myjavy.



Na zastupiteľstve sa o zmluve nehlasovalo, primátor na ňom vysvetlil zúčastneným poslancom dôvody, prečo sa majú podieľať na rekonštrukcii aj okolité obce. „Každý si hájime svoje, čo je úplne prirodzená pozícia. Ešte musíme nájsť spôsob, ako bude niekto hájiť naše spoločné,“ poznamenal Halabrín.



Odhadované investície do domu smútku sú vo výške 650.000 eur. Primátor Myjavy navrhol, aby sa náklady na opravu rozdelili podľa počtu obyvateľov k 31.12.2017. Mesto Myjava by tak na opravu prispelo sumou 466.050 eur, zvyšných 183.950 eur by išlo na ťarchu šiestich okolitých obcí. Doplnil, že toto je návrh a riešení je viac. „Obciam je napríklad ponúknutý majetkový podiel v dome smútku. Ak by mali záujem sa podieľať, budú spoluvlastníci,“ doplnil ďalší variant riešenia Halabrín.