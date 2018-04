V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier hrozia lavíny

Po nedeľňajšom ochladení a snežení pretrvávajúcom počas celého dňa za súčinnosti búrlivého vetra sú vo Vysokých a Západných Tatrách nebezpečné hlavne záveterné južné, juhovýchodné a východné svahy.

Liptovský Hrádok 2. apríla (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier od nadmorskej výšky 1700 metrov je v pondelok zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných slovenských pohoriach trvá mierna lavínová hrozba, informoval TASR Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Po nedeľňajšom (1.4.) ochladení a snežení pretrvávajúcom počas celého dňa za súčinnosti búrlivého vetra sú vo Vysokých a Západných Tatrách nebezpečné hlavne záveterné južné, juhovýchodné a východné svahy. "Na takýchto miestach sú nafúkané snehové dosky a vankúše, ktoré je možné uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení, navyše vplyvom možného prenosu napätia aj zo značnej vzdialenosti. Nebezpečné sú svahy so sklonom už od 30 stupňov a viac. Počas dňa je možný aj zosuv menších spontánnych lavín, hlavne po oteplení a nasvietení slnkom," upozornil Buliak.



Ráno bolo na horách zamračené, vo vyšších polohách hmlisto, v niektorých miestach ešte pretrvávali slabnúce zrážky. Bolo veľmi veterne, fúkal prevažne severozápadný vietor o sile 25 metrov za sekundu, v nárazoch aj cez 30 metrov za sekundu. S prechodom nedeľňajšieho studeného frontu sa ochladilo, teploty dosiahli od mínus 14 do mínus dvoch stupňov Celzia.



Za poslednú periódu sneženia pripadlo v polohách nad 1500 metrov do 25 centimetrov nového snehu. Povrch snehovej pokrývky je rôznorodý, vo vrcholových miestach a na miestach, kde vietor prekonával terénne prekážky, je vyfúkaný na podkladovú ľadovú vrstvu, na záveterných miestach je prachový a sfúkaný do dosiek. Súvislá snehová pokrývka sa v závislosti na orientácii nachádza nad hranicou 950 až 1150 metrov nad morom.