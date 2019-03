V najzápadnejšej obci SR je priebeh pokojný, záujem voličov slabší

V Záhorskej Vsi môže svoj hlas kandidátovi na prezidenta SR odovzdať 1497 oprávnených voličov, v obci je vytvorený jeden volebný okrsok.

Záhorská Ves 30. marca (TASR) – V najzápadnejšom sídle SR v Záhorskej Vsi plynie sobotňajšie druhé kolo volieb prezidenta SR pokojne a bez problémov. Doterajšia účasť podľa starostu Borisa Šimkoviča približne kopíruje záujem o voľby v prvom kole.



Záhorská Ves mala v prvom kole prezidentských volieb pred dvomi týždňami vôbec najnižšiu účasť v rámci obcí na Záhorí v Bratislavskom kraji. "Zatiaľ to vyzerá tak, že aj tentoraz je o voľby menší záujem,“ uviedol pre TASR starosta.



Dôvodom bude podľa neho nedôvera ľudí v to, že účasť vo voľbách reálne ovplyvní ich život. "Vysvetľujem si to tým, že ľudia zo strany politikov ani čelných predstaviteľov štátu necítia reálnu podporu. Necítia záujem o bežný život občanov a nevidia, nepočujú o konkrétnych opatreniach, ktoré by to mali zmeniť,“ povedal Šimkovič.



Voliči môžu v druhom kole volieb prezidenta SR hlasovať do 22.00 h. Hlasuje sa v 5940 okrskoch, ktoré vytvorilo 2926 obcí. Hlasovacie právo má 4,45 milióna Slovákov, žijúcich na Slovensku i v zahraničí.