V Národnom parku Poloniny už kvitne čemerica purpurová

Stakčín 9. apríla (TASR) – Čemerica purpurová, typická pre Národný park (NP) Poloniny v Sninskom okrese, už začala kvitnúť. Jej najmasovejší výskyt na Slovensku možno pozorovať práve v prírodnej rezervácii Grúnik.



Ako TASR informovala Iveta Buraľová zo Správy NP Poloniny v Stakčíne, čemerica purpurová patrí medzi ohrozené a zriedkavé druhy rastlín. Okrem spomínanej lokality ju možno do mája nájsť aj v ostatných častiach máloplošných chránených území parku, napr. na poloninských lúkach, v rezerváciách Pľaša, Riaba skala, Šípková, Gazdoráň, alebo aj v národnej prírodnej rezervácii Pod Ruským.



"Okrem Polonín sa na Slovensku vyskytuje už iba v dvoch lokalitách. Botanici tvrdia, že sa nachádza ešte v Čergovských vrchoch a medzi Bardejovom a Starou Ľubovňou," priblížila. Podľa Buraľovej je čemerica purpurová východokarpatský druh, masovejšie sa nachádza na Balkáne, v rumunských a maďarských Karpatoch, tiež u susedov na Ukrajine, ale aj v poľskom Bieščadskom národnom parku.



Čemericu purpurovú má NP Poloniny aj vo svojom logu. Dôvodom je podľa Buraľovej okrem jej najmasovejšieho výskytu v tejto oblasti aj to, že ide o tunajších poslov jari. Podľa jej ďalších slov o nej písal už Alexander Duchnovič, rodák z obce Topoľa, v rusínskom kalendári. "Práve tam rozpráva o čemerici ako o špnze, to je taký ľudový názov pre túto rastlinu, alebo ešte hovorí o čiernom tulipáne. Udáva, že kvitne skoro na jar, že ju používajú hlavne gazdovia, keď má dobytok tráviace ťažkosti," poznamenala. Zároveň upozornila, že je jedovatá.



"Napriek tomu, že čemerica patrí medzi dekoratívne rastliny, je prísne zákonom chránená, rozhodne by sme ju nemali trhať, rovnako presádzať, to znamená, že ak ju chceme mať v záhradke, tak jedine nejakú šľachtenú odrodu," spomenula s tým, že známych je ďalších 20 jej druhov.



Okrem tejto rastliny možno v spomínanej prírodnej rezervácii Grúnik vidieť aj ďalšie jarné druhy, ako je pečeňovník, scila či pľúcnik lekársky.