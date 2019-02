V Nemocnici Košice-Šaca zomrela pacientka na chrípku

Lekári tento rok zaznamenávajú pomerne silnú epidémiu respiračných ochorení, ktoré si vyžadujú predĺženú dobu liečenia.

Košice 28. februára (TASR) - V nemocnici v košickej Šaci zomrela 62-ročná žena na chrípku. Potvrdila to patologicko-anatomická pitva. Nemocnica vo štvrtok informovala, že žena bola hospitalizovaná na internej klinike.



"Pacientka mala ťažkosti s dýchaním trvajúce niekoľko dní, vysoké horúčky pohybujúce sa okolo 39 stupňov, dusivý kašeľ, sťažovala si na slabosť a únavu," povedal primár Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca Ivan Skalina.



Vstupná snímka hrudníka bola podľa neho bez patologického nálezu. "S odstupom piatich dní na základe zhoršujúcich sa respiračných ťažkostí, a to aj napriek navýšenej antibiotickej liečbe, sme röntgen zopakovali a ten ukázal už prítomné známky obojstranného zápalu pľúc. Pre zhoršujúci sa klinický a laboratórny nález bola opakovane menená a cielene potencovaná antibiotická terapia," konštatoval.



Napriek tomu sa zdravotný stav pacientky nelepšil, ale naopak dochádzalo k rýchlej progresii, ktorá vyústila v úmrtie. "Na základe rýchleho zhoršovania klinického stavu pacientky bez reakcie na potencovanú liečbu bola indikovaná patologicko-anatomická pitva s neskorším potvrdením vírusu chrípky," dodal primár.



Lekári tento rok zaznamenávajú pomerne silnú epidémiu respiračných ochorení, ktoré si vyžadujú predĺženú dobu liečenia. Znamená to, že nestačí týždňová terapia v domácich podmienkach, ale prípady oveľa častejšie končia hospitalizáciou na akútnych nemocničných lôžkach. Chorobu preto netreba podceňovať.



"V dôsledku zvýšeného výskytu chrípky stále platí zákaz návštev v Nemocnici Košice-Šaca," potvrdila Lucia Kočková zo spoločnosti AGEL SK, ktorá nemocnicu prevádzkuje.