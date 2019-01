V Nemšovej budú opäť voliť primátora, ÚS rozhodol o neplatnosti volieb

Sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť volieb podal na ÚS bývalý primátor František Bagin (SNS), ktorý získal o dva hlasy menej ako víťaz volieb Miloš Mojto (NEKA) s počtom 1143 hlasov.

Nemšová 10. januára (TASR) – V Nemšovej si tamojší obyvatelia budú opäť voliť primátora. Vyplýva to z rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v stredu (9. 1.) rozhodol, že novembrové voľby primátora sú neplatné.



Sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť volieb podal na ÚS bývalý primátor František Bagin (SNS), ktorý získal o dva hlasy menej ako víťaz volieb Miloš Mojto (NEKA) s počtom 1143 hlasov. Ako dôvod uviedol, že o post primátora sa uchádzal aj kandidát, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý v čase podania nebol zahladený, čo neuviedol vo vyhlásení pri podaní kandidatúry. Podľa Bagina bola preto jeho kandidatúra nezákonná. Daný kandidát získal v primátorských voľbách 152 platných hlasov, ak by nekandidoval, mohol byť výsledok primátorských volieb odlišný. Takmer 30 hlasovacích lístkov odovzdaných vo voľbách primátora bolo v Nemšovej neplatných.



Rozhodnutie ÚS Bagin ešte nemá k dispozícii, vie o ňom iba z médií. Rozhodnutie ÚS je podľa neho zadosťučinením a faktom, že pravda vyjde najavo. Chce pokračovať v boji za krajšiu Nemšovú a v primátorských voľbách sa chce uchádzať o post primátora. „Sklamal by som ľudí, keby so nekandidoval. Dostal som veľa hlasov, 1141 hlasov som nikdy nedostal. Prehral som o dva hlasy, ak by to bolo viac, prídem, pogratulujem, skloním sa. Ale dva hlasy je veľmi málo pri takom veľkom počte hlasov. Nechcem nikomu krivdiť, ale mohla sa stať chyba,“ reagoval na rozhodnutie ÚS bývalý primátor.



Mojto, ktorý prevzal funkciu primátora v decembri, podobné rozhodnutie súdu očakával. „Ešte nemám rozhodnutie súdu, takže k tomu ťažko môžem zaujať stanovisko. Ak ho budem mať, potom sa k tomu budem vedieť vyjadriť. Neviem, či budem opäť kandidovať. V princípe nerád odchádzam z boja, ale momentálne neviem povedať, či do toho pôjdem, alebo nie,“ skonštatoval Mojto.



Nemšová stále nemá určeného viceprimátora, Mojto preto nevedel povedať, kto povedie mesto po rozhodnutí ÚS. Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka to, kto bude stáť v čele Nemšovej do konania nových volieb primátora, by malo byť súčasťou rozhodnutia Ústavného súdu SR. Ako dodal, voľby by sa mali konať do 110 dní od rozhodnutia Ústavného súdu SR, vyhlasuje ich predseda Národnej rady SR. Predseda parlamentu podľa neho v podobných prípadoch vyhlási voľby promptne, predpokladá, že Nemšová by mala mať primátora do leta.