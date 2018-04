V niektorých škôlkach v Petržalke pribudli nové dopravné ihriská

Dopravné ihrisko na Bzovíckej ulici spolu s novými chodníkmi stálo takmer 48.000 eur, z čoho sumou 10.000 eur prispeli rodičia. Tí sa postarali aj o oplotenie miesta na parkovanie bicyklov.

Bratislava 23. apríla (TASR) – S prvými zásadami správania sa na ceste sa oboznamujú deti na nových dopravných ihriskách v niektorých materských školách v bratislavskej Petržalke. Tie najnovšie pribudli v areáloch škôlok na Iljušinovej a Bzovíckej ulici, vo výstavbe je dopravné ihrisko na Pifflovej ulici. Mestská časť ich vybudovala v rámci rekonštrukcií asfaltových plôch, ktoré už boli v zlom stave.



"Dopravné ihrisko bolo tou najlepšou alternatívou. Veď bicykel už majú asi všetci a nebude trvať dlho a zapoja sa do ozajstnej cestnej premávky. Preto je dôležité, aby si už teraz vybudovali správne návyky správania sa na ceste," vysvetlil starosta Petržalky Vladimír Bajan s tým, že na niektoré hodiny dopravnej výchovy plánuje priviesť aj policajtov.



Dopravné ihrisko na Bzovíckej ulici spolu s novými chodníkmi stálo takmer 48.000 eur, z čoho sumou 10.000 eur prispeli rodičia. Tí sa postarali aj o oplotenie miesta na parkovanie bicyklov. Rekonštrukcia areálu škôlky na Iľjušinovej ulici vyšla na takmer 50.000 eur, hradila ju samospráva zo svojho rozpočtu. Momentálne je vo výstavbe nové dopravné ihrisko a obnova chodníkov v areáli materskej školy na Pifflovej ulici. Mestskú časť by to malo stáť približne 52.000 eur.



Tá má v pláne do budúcnosti budovanie podobných dopravných ihrísk aj v ďalších škôlkach, závisieť to bude od finančných prostriedkov a rozhodnutia miestnych poslancov.