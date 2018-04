V Nitre by malo vyrásť nové obchodné centrum Hornbach

Predpokladané investičné náklady sú podľa projektovej dokumentácie, ktorú na svojej úradnej tabuli zverejnilo mesto Nitra, vyčíslené na 8 miliónov eur.

Nitra 10. apríla (TASR) – Na južnej hranici priemyselného parku Nitra – Sever by malo vzniknúť nové obchodné centrum Hornbach. Poskytovať bude obchodné a drobné služby v oblasti stavebníctva, hobby, domu a záhrady. S výstavbou plánuje investor začať v druhom štvrťroku budúceho roka, prevádzka by mala byť spustená v treťom štvrťroku 2020.



Predpokladané investičné náklady sú podľa projektovej dokumentácie, ktorú na svojej úradnej tabuli zverejnilo mesto Nitra, vyčíslené na 8 miliónov eur. V novom obchodnom centre by malo vzniknúť 60 pracovných miest.



Hornbach vyrastie na pozemkoch v katastrálnom území Mlynáriec, ktoré sú v súčasnosti prázdne a nezastavané. Celková plocha územia je 34.293 štvorcových metrov (m2), celková zastavaná plocha dosiahne 13.425 m2. Hornbach bude rozdelený na tri základné časti. Zastavaná plocha stavebného centra by mala predstavovať 9919 m2, záhradné centrum bude umiestnené na ploche 711 m2 a vonkajší sklad spolu s vjazdom zaberú plochu 2795 m2.