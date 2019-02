V Nitre má vzniknúť nová prevádzka na spracovanie autovrakov

Spoločnosť Zberné suroviny Žilina už v súčasnosti v areáli na Štúrovej ulici vykonáva zber starých motorových vozidiel. Po rozšírení činnosti, by mohla autovraky aj spracovávať.

Nitra 19. februára (TASR) – Na Štúrovej ulici v Nitre by mala vzniknúť nová prevádzka na likvidáciu vrakov áut. Podľa projektu spoločnosti Zberné suroviny Žilina sa má už existujúca prevádzka rozšíriť o zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Projekt momentálne čaká na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Verejnosť môže zámer pripomienkovať do 8. marca.



Spoločnosť Zberné suroviny Žilina už v súčasnosti v areáli na Štúrovej ulici vykonáva zber starých motorových vozidiel. Po rozšírení činnosti, by mohla autovraky aj spracovávať. "Posudzované je spracovanie starých vozidiel pri maximálnej kapacite zariadenia 3000 kusov za rok," uvádza sa v zámere firmy.



Staré autá by sa demontovali v už existujúcej hale pomocou technológie SEDA. "Ide o certifikované odsávacie zariadenie, pri ktorom sa vozidlá vysušujú. Slúži na odstránenie nebezpečných látok, teda prevádzkových kvapalín, zvyškov paliva, motorového, prevodového, mazacieho a hydraulického oleja z autovrakov. Samostatné čerpadlá a špeciálne odsávacie nástroje odstránia z vozidla prakticky všetky kvapaliny z 25 až 30 automobilov denne, pričom technológia odstráni 98 percent všetkých kvapalín bez jediného odkvapnutia," uvádza sa v projektovom zámere.



Celkové náklady na rozšírenie spracovania nebezpečných odpadov vyčíslila firma na 150.000 eur. "Hlavným cieľom zberu starých vozidiel je zabrániť nežiaducemu vzniku nelegálnych skládok rozobratých autovrakov a odpadov z nich a tým zabrániť nekontrolovanému zaťažovaniu životného prostredia," zdôvodnila svoj zámer firma.