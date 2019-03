VIDEO: V Nitre otvorili Honorárny konzulát Maďarskej republiky

Novým honorárnym konzulom sa stal Jozef Gál.

Nitra 5. marca (TASR) – V Nitre od utorka funguje Honorárny konzulát Maďarskej republiky. Po Bratislave a Košiciach je tak Nitra tretím slovenským mestom, v ktorom bude mať Maďarská republika svoje zastúpenie. Neskôr by malo vzniknúť aj v Banskej Bystrici.



Novým honorárnym konzulom sa stal Jozef Gál. „Honorárnych konzulov pre Slovensko vždy navrhuje zahraničný štát, v tejto chvíli to bolo Maďarsko, ktoré navrhlo moju osobu. Predpokladám, že sa tak stalo na základe mojich doterajších aktivít. Podnikám a snažím sa o úspešnú spoluprácu našich dvoch štátov, takže asi kvôli tomu,“ skonštatoval Gál.



Ako pripomenul, konzulát bude poskytovať služby a pomoc zahraničným občanom. „Takže ak sa dostane do núdze nejaký maďarský občan, bude sa môcť na nás obrátiť a my sa mu budeme snažiť pomôcť v spolupráci s bratislavským konzulátom. Úradné hodiny budú každý pondelok a v stredu od 10. do 12. hodiny. Existuje samozrejme aj telefónna linka, ktorá je stále k dispozícii,“ doplnil Gál.