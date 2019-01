V Nitre pribudnú v tomto roku nové cyklotrasy

Okrem rozostavaného chodníka na nábreží rieky Nitra získalo mesto stavebné povolenie na výstavbu cyklotrasy, ktorá spojí mestské časti Mlynárce, Diely a Klokočina.

Nitra 28. januára (TASR) – V Nitre by v priebehu tohto roka mohli pribudnúť nové cyklotrasy. Mesto ešte vlani začalo s budovaním cyklistických chodníkov na Wilsonovom nábreží, nové trasy majú pribudnúť aj v ďalších častiach mesta.



Podľa Andreja Jančoviča z mestského úradu by mali v roku 2019 pribudnúť v Nitre štyri cyklotrasy. Okrem rozostavaného chodníka na nábreží rieky Nitra získalo mesto stavebné povolenie na výstavbu cyklotrasy, ktorá spojí mestské časti Mlynárce, Diely a Klokočina. Stavebný úrad povolil aj výstavbu cyklolávky cez rieku Nitra na Wilsonovom nábreží. Na obe stavby už mesto pred časom získalo financie z fondov Európskej únie. Ďalšia cyklotrasa by mala vzniknúť aj na sídlisku Chrenová.



Mesto chce okrem toho venovať pozornosť aj existujúcim cyklistickým trasám. "Chceme sa sústrediť aj na pasportizáciu technického stavu po zime, na vylepšenie značení a údržbu. V rámci budovania novej infraštruktúry boli nastavené kritériá a technické parametre a ostáva nám čakať, ako sa skončí fáza verejného obstarávania," uviedla nitrianska viceprimátorka Michaela Hefková.