V Nitre sa začali celomestské slávnosti Nitra, milá Nitra

Nitra 5. júla (TASR) – Otvorením nových expozícií v Ponitrianskom múzeu v Nitre a uvedením koncertu Slovenské žalmy z Bojnej sa vo štvrtok 4. júla začali pod Zoborom celomestské slávnosti Nitra, milá Nitra. Až do nedele 7. júla ponúknu koncerty, jarmok, historický festival, prehliadku pamiatok i odborné konferencie.



Hlavný program odštartovala v piatok celonárodná cyrilo-metodská púť, na ktorej sa už tradične zišli tisícky pútnikov z celého Slovenska. V tento deň sa naplno rozbiehajú aj ďalšie podujatia. „Budeme mať v meste koncerty, výstavy, prednášky, tvorivé dielne. Budeme tu mať cyrilo-metodské putovanie, budú otvorené dvory na hradnom kopci. A tento rok k tradičným podujatiam pribudne aj špecialita, pretože budeme mať otvorenú pôvodnú stredovekú bránu do hradu, ktorá je jedným z dokladov toho, že Nitriansky hrad bol svojho času najväčším hradom na Slovensku, no bežne nie je prístupná verejnosti,“ povedal primátor Marek Hattas.



Poukázanie na význam a rozlohu Nitrianskeho hradu je podľa viceprimátora Daniela Balka jednou z hlavných myšlienok tohtoročných slávností Nitra, milá Nitra. „Veľa ľudí si myslí, že hrad mal aj v minulosti takú rozlohu ako dnes, ale v stredoveku zaberal vlastne celé Horné mesto. Aby sme mohli prezentovať túto myšlienku, oslovili sme majiteľov dvorov na hradnom kopci, aby ich sprístupnili verejnosti, pretože tieto dvory a záhrady boli kedysi takisto súčasťou Nitrianskeho hradu,“ vysvetlil Balko.



Zároveň pripomenul, že práve sobotný program slávností je výnimočný, pretože verejnosť môže prvýkrát vidieť aj unikát. Je ním stredoveká brána z 11. až 12. storočia, ktorá bola vstupom do pôvodného opevnenia Nitrianskeho hradu. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť s Nitrianskym samosprávnym krajom, že sme mohli prvýkrát sprístupniť verejnosti pohľad na zachovanú autentickú hradnú stredovekú bránu, ktorá je vlastne najväčšou zachovanou bránou z tohto obdobia v celom stredo-východnom európskom priestore. Je naozaj monumentálna, no je ukrytá v podzemí Župného domu,“ povedal Balko.



V sobotu dopoludnia (6. 7.) sa pod Nitrianskym hradom začne aj tradičný historický festival Pribinova Nitrawa. Svojím rozsahom patrí k najväčším podujatiam svojho druhu v celom Nitrianskom kraji. Tento rok prišlo do Nitry 170 účastníkov zo 14 historických spolkov a dvoch hudobných dobových skupín. Stredoveký tábor pred hradnou bránou tak tento rok bude tvoriť 40 historických stanov. „Novinkou je to, že sme vyčlenili špeciálny priestor pre detského návštevníka s názvom Nitrawa deťom. Počas festivalu tam bude rozprávkarov stan, kde sa budú čítať rozprávky, budú tam divadelné predstavenia pre deti a, samozrejme, že sa aj najmenší návštevníci budú môcť zoznámiť s historickými zbraňami a spôsobom života v stredoveku,“ povedal Balko.



Súčasťou osláv je aj historické cyrilo-metodské putovanie od Dražovského románskeho kostolíka, cez pozostatky Zoborského kláštora až do archeoskanzenu na Martinskom vrchu. Pripravená je aj veľkoplošná videomappingová projekcia s názvom Veľkomoravský orloj. „Konať sa budú aj rôzne kultúrne podujatia na nitrianskom korze, ale aj koncerty, na ktorých sa predstaví retro kapela hercov Divadla Andreja Bagara Živica a v závere vystúpi Ičo Pčelár a Rockenrolla, skupina Hex a aby sme zachovali československú tradíciu, tak aj česká kapela Buty,“ doplnila vedúca odboru kultúry na mestskom úrade Dagmar Bojdová.