V nitrianskej mestskej časti Čermáň vznikne nová multigeneračná zóna

Nitra 24. marca (TASR) – V nitrianskej mestskej časti Čermáň vzniká nová multigeneračná zóna. Cieľom projektu Zariadenia sociálnych služieb Borinka v Nitre je búrať bariéry medzi seniormi z domova dôchodcov a obyvateľmi mestskej časti Čermáň. Zároveň chce integrovať klientov zariadenia do sídliskových komunít a zveľadiť tu pre širokú verejnosť aj miestny park. V parku bude priestor pre záhradný šach, lavičky, osadené tu budú aj nové smetné nádoby.



Projekt podporí Nadácia VÚB v rámci programu Zamestnanecké granty. Hodnotiaca komisia zložená z expertov v oblasti rozvoja komunitného života na Slovensku vybrala 21 víťazných projektov vo všetkých regiónoch Slovenska. „Návrhy svojich projektov predstavilo 227 organizácií,“ uviedol predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch. Na realizáciu víťazných projektov získajú iniciátori grantové príspevky v celkovej výške takmer 30.000 eur. Jednotlivé projekty budú realizované z grantov do výšky 1500 eur v období od apríla do októbra tohto roka. Pri uvádzaní všetkých projektov do života budú s neziskovými organizáciami či lokálnymi samosprávami priamo spolupracovať ako dobrovoľníci aj zamestnanci skupiny VÚB.



O grantový príspevok sa mohli predložením zámeru spolupráce s konkrétnym zamestnancom VÚB uchádzať mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času aj miestne samosprávy. Najaktívnejšími žiadateľmi boli tímy organizácií pôsobiacich v rámci Bratislavského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Vo vypracovaných projektoch sa autori najčastejšie venovali plánom na zveľadenie a revitalizáciu verejných priestranstiev a tiež inovatívnym nápadom, ktorých zmyslom je šíriť osvetu, kultúru, tradície a myšlienky dobrých susedských vzťahov v komunitách. Veľa žiadostí sa týkalo aj rôznych ekologických aktivít v mestách a obciach.