V Nitrianskom kraji sa zúčastnilo na voľbách 43,62 percenta voličov

Nitra 17. marca (TASR) – Víťazkou prvého kola prezidentských volieb v Nitrianskom kraji sa stala Zuzana Čaputová. Svoj hlas jej podľa predbežných výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR odovzdalo 97.155 voličov, čo predstavuje 39,41 percenta platných hlasov. Maroš Šefčovič získal 47.034 platných voličských hlasov, čo je 19,08 percenta. Obaja postúpili do druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 30. marca.



Z celkového počtu 568.302 zapísaných voličov v Nitrianskom kraji odovzdalo platný hlasovací lístok 246.475 voličov v 750 okrskoch. Volebná účasť v kraji dosiahla 43,62 percenta.



Tretí Štefan Harabin získal v Nitrianskom kraji 13,18 percenta platných hlasov voličov (32.486), za ním nasleduje Marian Kotleba s 9,73 percenta (24.002). Na piatom mieste je Béla Bugár so 7,23 percenta platných hlasov (17.837). Za ním nasledujú František Mikloško, ktorý získal 4,03 percenta platných hlasov (9933), Eduard Chmelár so ziskom 2,76 percenta platných hlasov (6809) a Milan Krajniak s 2,7 percenta platných hlasov (6665).



Ostatní kandidáti získali menej ako jedno percento platných hlasov - Martin Daňo 0,53 percenta (1323), Róbert Švec 0,46 percenta (1134), Juraj Zábojník 0,24 percenta (594), Ivan Zuzula 0,15 percenta (375) a Bohumila Tauchmannová 0,13 percenta (326).



Najvyššiu voličskú účasť zaznamenali v obvode Nitra, kde prišlo k volebným urnám 51,62 percenta oprávnených voličov. Nad 50-percentnú účasť sa dostali aj v obvode Topoľčany (50,12 percenta). V obvode Levice prišlo voliť 44,09 percenta voličov, v obvode Šaľa 41,12 percenta, v obvode Nové Zámky 40,65 percenta voličov. Najmenší záujem o prezidentské voľby zaznamenali v obvode Komárno, kde dosiahla účasť 27,84 percenta.