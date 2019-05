V NOÚ môžu voliť zástupcov do europarlamentu pacienti aj pracovníci

Zúčastniť sa eurovolieb 2019 môžu rovnako aj pacienti Univerzitnej nemocnice Bratislava a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb.

Bratislava 25. mája (TASR) - Zvoliť si zástupcov do Európskeho parlamentu môžu počas soboty aj pacienti a službukonajúci zamestnanci Národného onkologického ústavu (NOÚ). TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Martina Šoltésová.



"Voľba sa týka všetkých pacientov a zamestnancov, ktorí patria do volebného okrsku číslo 28 (mestská časť Bratislava – Nové Mesto), respektíve tých, ktorí majú vydaný hlasovací/voličský preukaz," spresnila. Ako ďalej uviedla, rovnako ako pri iných voľbách bude následne podľa záujmu voličov kontaktovať volebnú komisiu zodpovedný zamestnanec NOÚ.



Podmienkou na účasť vo voľbách je hlasovací preukaz, ktorý si mohli občania vybaviť v mieste svojho trvalého bydliska alebo trvalý pobyt na území okrsku. Platný je len s príslušným občianskym preukazom.



Výsledky volieb sa verejnosť dozvie až po uzavretí volebných miestností v poslednom štáte, a to v Taliansku, v nedeľu po 23.00 h.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.