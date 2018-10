V Novej Sedlice kandiduje na post starostu len ten súčasný

Vasiľ Dinič má aktuálne 58 rokov. Nad ďalšou kandidatúrou o štyri roky zatiaľ neuvažuje.

Nová Sedlica 12. októbra (TASR) - V najvýchodnejšej obci na Slovensku – Novej Sedlici v Sninskom okrese sa o post starostu uchádza len ten súčasný. Vasiľ Dinič sedí na tejto stoličke aktuálne už druhé volebné obdobie. Kým pred ôsmimi rokmi sa o hlas voličov uchádzal s ďalšími dvomi kandidátmi, pred štyrmi už len s jedným. Obyvateľov, ktorých je v dedine podľa najaktuálnejšieho sčítania dokopy 255, bude zastupovať päť poslancov. O túto pozíciu má záujem osem ľudí.



Za najväčší problém považuje Dinič to, že nemajú vodovod. "My sme jednu rusínsku dolinu vysťahovali kvôli vode (vodárenská nádrž Starina, pozn. TASR) a druhá nemá vodu, vodovod (Uličská dolina, pozn. TASR)," priblížil pre TASR s tým, že ľudia ju čerpajú len z vlastných studní. Na margo turizmu v Národnom parku Poloniny, ktorého sú súčasťou, poznamenal, že pokiaľ sa tento problém v obciach nevyrieši, je ťažké ho rozvíjať. "Tu si nikto nemôže ubytovať v dome niekoho cez leto, lebo nevie, kedy mu vyjde voda," upriamil v tejto súvislosti pozornosť na dlhotrvajúce suché počasie, ktoré situáciu ešte viac komplikuje.



"Niekedy sme boli ďaleko od Prahy, teraz sme od Bratislavy," poukázal v tejto súvislosti na to, že z obecného rozpočtu sa toho nedá spraviť veľa a s dotáciami sa na nich podľa neho zabúda. "K ničomu sa nemôžeme dostať, projekty píšeme a nič z nich a tie stoja peniaze," vysvetlil.



Ako ďalej uviedol, robia, čo sa dá. "Máme zrekonštruovaný obecný úrad, hasičskú zbrojnicu zvonku," spomenul s tým, že plánujú zrenovovať aj jej interiér. Obnovili tiež budovu bývalej školy, kde aktuálne sídli denný stacionár pre seniorov. Za pozitívne považuje tiež vytvorenie makety dreveného chrámu sv. Michala Archanjela, ktorý umiestnili v centre dediny pri rieke. Originál sa nachádza v expozícii ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom, kam bol z dediny privezený v rokoch 1971 až 1974. Starosta by chcel ešte urobiť dom smútku. Snažia sa na jeho výstavbu získať aj financie z eurofondov.



Vasiľ Dinič má aktuálne 58 rokov. Nad ďalšou kandidatúrou o štyri roky zatiaľ neuvažuje. Podľa neho si človek má dôchodok užívať odvtedy, odkedy naň má právo.