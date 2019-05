V Novom Meste sa päť občanov v žltých vestách domáhalo zrušenia volieb

Na Slovensku sa začali v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Na snímke voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019.

Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na päťročné funkčné obdobie. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov.

Bratislava 25. mája (TASR) – Volebný okrsok v bratislavskom Ružinove, kde sa v sobotu počas volieb do Európskeho parlamentu (EP) emotívne domáhala voliť Američanka, nebol jediným miestom, kde musela zasahovať polícia. Riešiť situáciu musela aj v Novom Meste, kde sa päť občanov dožadovalo zrušenia volieb.



"Do volebného okrsku na Mikovíniho prišlo päť pomätencov v žltých vestách a domáhali sa zrušenia volieb. Našťastie, ich veľmi rýchlo vyriešila polícia," píše novomestský starosta Rudolf Kusý na sociálnej sieti. Ten v súčasnosti navštevuje jednotlivé volebné miestnosti v mestskej časti. "Voľby idú hladko. Vo viacerých komisiách mi potvrdili, že účasť by nemusela byť taká nízka, ako sa predpokladalo," dodáva Kusý.



