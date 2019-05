V novom nákupnom centre v Kežmarku nájdu prácu desiatky ľudí

Prvú elektronabíjaciu stanicu v Kežmarku môžu využiť majitelia elektromobilov zdarma.

Kežmarok 21. mája (TASR) – V novom nákupnom centre, ktoré nedávno otvorili v Kežmarku, nájde prácu 50 ľudí. Jednopodlažné stredisko postavil súkromný investor za necelý rok v blízkosti sídliska Juh. V tomto prípade ide o prvú etapu projektu obchodnej zóny, ktorá by tam mala vyrásť. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák považuje projekt za významný krok pre mesto.



„Ide o súkromnú investíciu, a to je znakom toho, že mesto je atraktívne aj pre súkromných investorov. Nejde o obyčajné nákupné centrum, v ďalšej etape sa vybuduje oddychová zóna s fontánou a k dispozícii je aj elektronabíjacia stanica. Vysadených je veľa stromov a voda, ktorá dopadne na asfalt parkoviska, sa využije na fontánu. Ďalšou výhodou je dostupnosť obchodov, ktoré sme v Kežmarku doposiaľ nemali," skonštatoval primátor a dodal, že investor prispôsobil stavbu danému územiu a dodržal všetky vopred dohodnuté požiadavky. Prvú elektronabíjaciu stanicu v Kežmarku môžu využiť majitelia elektromobilov zdarma.



Na ploche 4500 metrov štvorcových je občanom k dispozícii zatiaľ šesť prevádzok. Samotné stavebné práce realizovala popradská firma Azor.



Výstavbu financuje česká firma InterCora, ktorá na Slovensku pôsobí pod názvom Primum, s. r. o. Jej konateľ Ivan Hlaváček odhaduje celkovú investíciu na desať miliónov eur, pričom doposiaľ preinvestovali dve tretiny z tejto sumy. „V súčasnosti prebieha rokovanie s mestom, ako bude druhá etapa s fontánou, oddychovou zónou, kaviarňou a ďalšou prevádzkou vyzerať. Sme krátko pred uzavretím povolenia na začatie ďalšej výstavby," priblížil Hlaváček.



Druhú etapu projektu plánuje investor v prípade priaznivých podmienok dokončiť koncom tohto roka. Spoločnosť mala víziu postaviť ďalšiu obchodnú prevádzku aj na inom mieste, jej zámer sa do dnešného dňa nepodarilo zrealizovať, pretože niektoré pozemky majú iného vlastníka. Hlaváček verí, že sa podarí tento problém vyriešiť a v Kežmarku tak vybudujú aj ďalšiu prevádzku.