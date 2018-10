V Novom Smokovci sa v týchto dňoch stretáva logopedická špička

Pre prítomných sú okrem série prednášok pripravené aj workshopy.

Bratislava 11. októbra (TASR) – Nový Smokovec od štvrtka do soboty (13. 10.) hostí klinických a školských logopédov aj študentov tohto odboru na medzinárodnej konferencii. TASR o tom informovala riaditeľka Slovenskej asociácie logopédov (SAL) Veronika Šteňová.



Pre prítomných sú okrem série prednášok pripravené aj workshopy. Riaditeľka SAL si myslí, že logopédia ako odbor je nedocenená. "Veľakrát sa zabúda na nás ako na zdravotníckych či školských pracovníkov. Široká verejnosť si mnohokrát myslí, že logopédi riešia len nesprávnu výslovnosť detí pred nástupom do školy. My, logopédi, sme ale súčasťou viacerých odborných tímov," prezradila Šteňová.



Vysvetlila, že logopédi riešia nielen deti s rázštepmi pery či podnebia a zajakavosť, ale pomáhajú deťom s autizmom alebo s detskou mozgovou obrnou. "Neodmysliteľne patríme aj k lôžkam pacientov v nemocniciach na neurologických oddeleniach, po náhlych cievnych mozgových príhodách, na geriatriách vieme pomôcť pacientom s demenciami, na neurochirurgiách sme súčasťou operačného tímu pri operáciách mozgu pri vedomí," vysvetlila Šteňová prácu logopédov. Tiež priznala, že pre mnohých sú logopédi "neoceniteľnými pomocníkmi pri nadobúdaní narušených alebo stratených komunikačných schopností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každodenného života nás všetkých".



SAL funguje od roku 1992 a združuje logopédov pracujúcich v rezortoch zdravotníctva, školstva aj v rezorte sociálnych vecí. Je najväčším a najstarším logopedickým občianskym združením fungujúcim na Slovensku.