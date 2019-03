V obci Buzitka vzniká prvé dopravné ihrisko v širšom okolí

Podľa slov starostu Miroslava Malatinca chceli tento zámer pôvodne financovať z grantovej výzvy, ale napokon sa im podarilo získať 20.000 eur od Úradu vlády SR a pridali aj vlastné prostriedky.

Buzitka 6. marca (TASR) – Výstavba detského dopravného ihriska v časti Hájik je jednou z aktuálnych investičných akcií obce Buzitka v okrese Lučenec. Podľa slov starostu Miroslava Malatinca chceli tento zámer pôvodne financovať z grantovej výzvy, ale napokon sa im podarilo získať 20.000 eur od Úradu vlády SR a pridali aj vlastné prostriedky.



"Už máme osadené obrubníky, je tam kameň, je to utlačené. Na jar ideme dávať asfalt a značky. Plánujeme ešte nakúpiť nejaké bicykle," priblížil starosta s tým, že o financie na dokončenie ihriska žiadajú samosprávny kraj i podnikateľské subjekty.



"Veľa peňazí bude stáť napríklad asfaltovanie, počítam okolo 12.000 až 13.000 eur. Po dokončení by sme chceli, aby ihrisko využívali školy, ktoré by k nám chodievali na dopravnú výchovu. Touto formou plánujeme našu obec aj trochu zviditeľniť," doplnil Malatinec.



V celom Lučeneckom okrese v súčasnosti nefunguje ani jedno dopravné ihrisko, ktoré by prevádzkovala samospráva. Existuje však pár ihrísk v areáloch škôl, jedno z najväčších má Základná škola na Vajanského ulici v Lučenci.



Dopravné ihrisko prevádzkované samosprávou nie je ani v susednom Poltárskom okrese. V Rimavskosobotskom okrese aktuálne buduje dopravné ihrisko samospráva okresného mesta, zatiaľ však nie je dokončené. Jediným fungujúce dopravné ihrisko pod krídlami samosprávy je tak v rámci regiónu v meste Hnúšťa.