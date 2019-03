V obci Ľubiša počas volieb spomínajú na svojho rodáka M. Kováča

Na návštevy bývalého prezidenta v rodnej obci má veľmi dobré spomienky aj predseda okrskovej volebnej komisie Michal Petko.

Ľubiša 16. marca (TASR) – V obci Ľubiša v Humenskom okrese, odkiaľ pochádzal prvý prezident samostatnej Slovenskej republiky — zosnulý Michal Kováč, počas sobotňajších volieb spomínajú práve na svojho slávneho rodáka.



Mária Sklenčárová (84 rokov) o ňom hovorí ako o slušnom a inteligentnom človeku. "Som na neho veľmi hrdá," povedala pre TASR. K voľbám pristupuje pravidelne, nebolo to inak ani teraz. Myslí si, že hlavou štátu by mal byť vzdelaný človek.



Svoje volebné právo využila aj 21-ročná študentka a zároveň členka okrskovej volebnej komisie Laura Černegová. "Myslím si, že mladí ľudia sú práve tí, ktorí by sa mali najviac zaujímať o situáciu na Slovensku, keďže sme budúcnosť a dosť to dokáže ovplyvniť aj naše životy," vysvetlila. Podľa nej je potrebné vždy, keď je takáto možnosť, vyjadriť svoj názor.



Ako rodáčka považuje za hrdosť bývať v obci, kde sa narodil prvý prezident samostatnej SR. "Práve preto dúfam, že tu príde voliť viac ľudí, keďže je to s nami tak späté," poznamenala. Hlava štátu by mala podľa nej byť spravodlivá, reprezentatívna a rozhodná.



Členkou volebnej komisie je aj krstná dcéra Michala Kováča Emília Džuganová. "Stále máme na pamäti, keď bol zvolený za prvého slovenského prezidenta, pretože pre nás to bola veľká udalosť," uviedla pre TASR s tým, že aj pri týchto voľbách na to spomínajú. "Žiaľ, už nie je medzi nami, ale stále ho máme na mysli," povedala. Zdôraznila, že sú na neho hrdí.



Na návštevy bývalého prezidenta v rodnej obci má veľmi dobré spomienky aj predseda okrskovej volebnej komisie Michal Petko. Po jeho inaugurácii sa s ním rozprával v kultúrnom dome o jeho práci a predstavách. "Dodnes si ho vážim ako jedného charakterného a čestného človeka," povedal s tým, že aj budúca hlava štátu by mala byť hlavne čestná a zodpovedná.



Očakáva, že najviac ľudí príde do volebnej miestnosti odovzdať svoj hlas v popoludňajších hodinách. Z 830 obyvateľov tak môže urobiť niečo vyše 650 voličov.