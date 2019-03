V obci Malá Lodina museli nájsť náhradníkov do volebnej komisie

Problémy v rámci priebehu volieb nehlási ani Okresná volebná komisia v Trebišove.

Košice 30. marca (TASR) – Prezidentské voľby prebiehajú v sobotu v Košiciach a okolí pokojne a bez vážnejších problémov. TASR to potvrdili okresné volebné komisie. V obci Malá Lodina mali nedostatočný počet členov okrskovej volebnej komisie, napokon sa však komisiu podarilo doplniť prostredníctvom náhradníkov.



"V Malej Lodine sme riešili, že nebola úplná komisia, mali sme tam hneď dvoch našich komisárov. Už sa to poriešilo a pani starostka našla náhradníkov," uviedol pre TASR podpredseda Okresnej volebnej komisie Košice - okolie Ján Spišák. Inak podľa neho prebiehajú voľby v poriadku. "Zatiaľ sa nevyskytol žiadny vážny problém, členovia okresnej volebnej komisie sú v teréne, kontrolujeme aj dediny, či všetko prebieha, ako má," dodal.



Pokojný priebeh volieb je aj v samotnom meste Košice. "Nemáme žiadne väčšie problémy, sú to také bežné organizačné veci, cez deň chodíme priebežne do terénu, zatiaľ je všetko v poriadku," potvrdil podpredseda košickej okresnej volebnej komisie Roman Frnčo. Problémy neboli hlásené ani s otvorením volebných miestností.



